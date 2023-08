Le secret infaillible pour multiplier les buissons de perruque en 9 étapes simples

La meilleure méthode de propagation des arbustes à perruque : les marcottes

Si vous souhaitez propager avec succès un arbuste à perruque (Cotinus coggygria) dans votre jardin, les marcottes sont la meilleure méthode. En effet, cette méthode de propagation s’est avérée être la plus efficace. De plus, elle nécessite peu d’efforts et de temps. Cependant, il est important de suivre les étapes de cette méthode correctement. Voici les détails de chaque étape :

1. Attendre le printemps

Suivez le rythme de la nature et choisissez la période de propagation qui offre les meilleures chances de réussite : le printemps. À cette période, l’arbuste, ainsi que la marcotte, bénéficieront de la croissance accélérée des mois à venir. Les mois chauds qui suivent permettront à la marcotte de se développer rapidement en une jeune plante autonome.

2. Sélectionner une branche appropriée

L’âge et la longueur sont les deux critères permettant d’identifier la marcotte idéale. La branche doit avoir au moins un an, voire deux ans. Elle doit être suffisamment longue et flexible pour pouvoir être posée à plat sur le sol.

Tips: Il est préférable de choisir une branche latérale afin qu’elle puisse être courbée vers le sol sans entraver considérablement la croissance de la plante mère.

3. Inciser le point de contact

Avant de poser la branche sur le sol et de l’ensevelir, incisez légèrement la partie de la branche qui sera en contact avec le sol. Cela favorisera une enracinement rapide et solide.

Pliez la branche sur le sol

Déterminez le point de contact avec la surface du sol

Retirez toutes les feuilles dans cette zone

Entaillez ensuite la branche au niveau du point de contact

Incisez à environ 2-3 cm en direction de l’extrémité de la courbure

Utilisez un couteau tranchant et propre

Note: Le point de contact doit se trouver au moins 30 cm en dessous de l'extrémité de la branche, car l'extrémité doit rester visible après l'ensevelissement.





4. Fixer la branche

Creusez un trou allongé d’environ 10-20 cm de profondeur où vous placerez ensuite la partie incisée de la branche à plat. Afin d’éviter que la branche ne se détache et ne se redresse, fixez-la avec un ou plusieurs crochets métalliques. Attention à ne pas endommager la branche. Vous pouvez également l’ensevelir d’abord, puis la fixer avec des pierres assez lourdes.

5. Ensevelir la branche

Mélangez la terre extraite avec du sable et du compost, puis remplissez le trou avec ce mélange. Veillez cependant à ne pas recouvrir la partie de la branche d’environ 20-30 cm de longueur. Tassez légèrement la terre.

6. Attacher l’extrémité de la branche verticalement

Orientez la future plante en lui donnant une direction de croissance en courbant l’extrémité de la branche enterrée verticalement vers le haut. Attachez-la légèrement à une branche ou à un tuteur pour qu’elle reste en position.

7. Maintenir le sol humide

Arrosez immédiatement la marcotte après l’ensevelissement. Par la suite, le sol doit toujours rester légèrement humide pour favoriser la formation des racines. Plus les jours deviennent chauds, plus les besoins en eau augmentent.

8. Séparer et déterrer la jeune plante

Lorsque la marcotte a développé un système racinaire vigoureux et montre une première croissance aérienne, elle est prête à se développer en tant que plante indépendante. Cela se produit généralement à l’automne, mais parfois il peut être nécessaire d’attendre jusqu’à l’année suivante. Commencez par couper la connexion avec la plante mère à l’aide d’une pelle tranchante. Ensuite, déterrez délicatement la motte racinaire.

Tips: Observez attentivement un arbuste à perruque mature en automne. Il a souvent une tendance naturelle à produire des marcottes. Vous pourriez alors obtenir une marcotte déjà formée, prête à être transplantée.

9. Planter à l’emplacement souhaité

Choisissez un emplacement éloigné de la plante mère où la jeune marcotte pourra rester et se développer pendant de nombreuses années. L’emplacement doit être ensoleillé et chaud pour offrir des conditions de croissance optimales.

Semis

Les jardiniers amateurs sont familiers avec les semis de toutes sortes. Il est donc compréhensible de considérer cette méthode de propagation. En théorie, il est possible de propager cet arbuste à perruque à partir de graines. Cependant, les graines ont souvent du mal à germer dans la pratique. Si vous souhaitez essayer :

Récoltez les graines lorsque celles-ci sont encore vertes

De fin août à début septembre

Semez-les au printemps de l’année suivante

Alternativement, semez-les après leur maturité en septembre ou en octobre

Dans une serre froide ou couverte

Boutures

À partir d’un arbuste à perruque bien développé, de nombreuses boutures peuvent être faites. Cependant, cela n’est généralement pas une méthode de propagation réussie. Les boutures de Cotinus coggygria ont en effet du mal à développer des racines. Voici quelques conseils pour les personnes optimistes :

Tailler les boutures en hiver

Elles devraient mesurer entre 15 et 20 cm de long

Utiliser un substrat pauvre

Les points de coupe des boutures peuvent être traités avec une poudre d’enracinement disponible dans le commerce pour augmenter légèrement les chances de réussite de la propagation.

Note: Le bois de l’arbuste à perruque est partiellement jaune à l’intérieur, ce qui lui a valu le nom populaire de bois jaune hongrois. Le bois et les feuilles peuvent être utilisés pour la teinture, d’où l’autre nom de cet arbuste : sumac des teinturiers.