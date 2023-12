Tout ce qu’il faut savoir pour imprimer ses photos

Vous voulez accrocher une image au mur ou faire un album, un poster ? Cela peut devenir frustrant si vous ne savez pas par où commencer. En effet, il est possible que vous ne sachiez pas grand-chose à l’impression des photos. Mais ne vous inquiétez pas, cet article est pour vous ! Nous allons vous détailler tout ce que vous devez savoir pour imprimer vos photos. C’est parti !

Types de supports pour imprimer ses photos

Le papier photographique n’est pas tout. Bien qu’il soit le plus courant, il existe de nombreux autres supports sur lesquels vous pouvez imprimer vos photos : aimants, tasses, toiles, etc. Cependant, le plus courant est de vouloir les imprimer pour les mettre dans un cadre.

Dans ce cas, vous devez toujours utiliser du papier photo de la meilleure qualité possible, surtout si vous voulez imprimer à la maison. Mais quel type de papier, brillant ou mat ?

Le papier brillant offre une plus grande profondeur de couleur. C’est pourquoi il est choisi pour le développement de photographies en couleur. Ce type de finition brillante crée des reflets et est moins résistant aux empreintes digitales et aux taches. En revanche, le papier à finition mate est plus couramment utilisé pour l’impression en noir et blanc, car il a moins de profondeur de couleur. Il est plus résistant aux traces de doigts et ne génère pas d’éblouissement. Cependant, il y a des couleurs pour tous les goûts. Essayez et choisissez celle qui vous convient le mieux, ou combinez-les en fonction de l’effet que vous souhaitez obtenir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez choisir un papier pour son impression photo avec CEWE.

La couleur dans l’impression photo

La photo sur votre écran n’a rien à voir avec votre papier, même si vous imprimez chez vous. En effet, chaque appareil a son propre profil de couleur, ce qui signifie que chaque appareil interprète les couleurs à sa manière.

Une option consiste à essayer d’unifier les différents profils de couleur des appareils impliqués dans le processus d’impression de l’image, connu sous le nom de profil de couleur ICC, en particulier si vous imprimez à la maison. Les profils ICC, transmettent l’information de chaque couleur à chacun des appareils afin qu’ils interprètent les couleurs correctement.

Entrer dans ce qu’on appelle les ajustements de couleurs peut être une mission compliquée et ardue. Si vous disposez d’un programme Adobe et que vous n’y connaissez pas grand-chose, il est préférable de s’en tenir à l’espace colorimétrique Adobe RVB. Ceci a été testé dans une multitude d’espaces et c’est celui qui fonctionne le mieux en général.

Où effectuer les réglages de taille et de résolution

Pour l’impression des photos, la meilleure chose à faire est de les effectuer dans votre éditeur d’images habituel. En général, ces types de réglages se trouvent dans la taille de l’image où sont liés à celle-ci. Vous pourrez trouver des exemples de l’emplacement des paramètres dans Photoshop. Ils se trouvent dans la taille de l’image. Vous y trouverez tous les paramètres à modifier pour imprimer l’image (ou l’imprimer chez vous) : résolution, pixels, taille du document, etc.