Comment entretenir un cyclamen d’intérieur ?

Le cyclamen d'intérieur est une plante vivace qui apporte une touche de couleur et de fraîcheur à nos intérieurs pendant les mois d'hiver. Avec ses délicates fleurs en forme de papillon, le cyclamen est une plante appréciée des amateurs de jardinage. Il existe différentes espèces et variétés de cyclamen d'intérieur, chacune avec ses caractéristiques et ses particularités. Découvrez les espèces et variétés les plus populaires pour illuminer votre intérieur !

1. Le mini cyclamen

Le mini cyclamen, également connu sous le nom de cyclamen persicum, est une espèce de cyclamen très appréciée pour sa petite taille et ses fleurs abondantes. Il est idéal pour les petits espaces comme les appartements et les bureaux. Le mini cyclamen peut être cultivé en pot ou en jardinière, et il est disponible dans une large gamme de couleurs, allant du blanc au rose en passant par le rouge et le violet. Il préfère une exposition lumineuse, mais pas en plein soleil, et un arrosage régulier sans laisser le sol se dessécher complètement.

2. Le cyclamen des fleuristes

Le cyclamen des fleuristes, également connu sous le nom de cyclamen persicum hybride, est une variété de cyclamen qui a été spécialement développée pour la floriculture. Il se distingue par ses grandes fleurs aux pétales ondulés et ses couleurs vives et variées. Le cyclamen des fleuristes est souvent utilisé comme plante d'intérieur ou comme plante cadeau. Il nécessite des soins similaires au mini cyclamen, avec une exposition lumineuse indirecte et un arrosage régulier.

3. Le cyclamen de Perse

Le cyclamen de Perse, aussi appelé cyclamen hederifolium, est une espèce de cyclamen originaire du bassin méditerranéen. Il se distingue par ses feuilles en forme de cœur et ses fleurs délicates. Le cyclamen de Perse est une plante résistante qui peut être cultivée en extérieur dans les régions au climat doux. Il préfère un sol bien drainé et une exposition mi-ombragée. En intérieur, il peut être cultivé dans un pot avec un bon drainage et une lumière indirecte. Il fleurit à l'automne, ce qui en fait une plante parfaite pour égayer les journées grises d'automne.

4. Le cyclamen coum

Le cyclamen coum est une espèce de cyclamen originaire des régions du Caucase, de la Turquie et de la Grèce. Il se distingue par ses petites fleurs rose vif et ses feuilles vert foncé marbrées. Le cyclamen coum est une plante résistante qui peut être cultivée en extérieur dans les régions au climat froid. En intérieur, il peut être cultivé dans un pot avec un bon drainage et une lumière indirecte. Il préfère un sol bien drainé et une exposition mi-ombragée. Il fleurit en hiver, ce qui en fait une plante parfaite pour égayer les journées froides de l'hiver.

Pour planter un cyclamen d'intérieur, il suffit de placer le tubercule dans un pot avec un bon drainage. Veillez à ne pas enterrer le tubercule trop profondément, il doit être juste recouvert de terre légèrement tassée. L'arrosage du cyclamen d'intérieur doit être régulier, mais il faut éviter l'humidité stagnante qui pourrait provoquer la pourriture des racines. Arrosez la plante lorsque le sol est sec au toucher. Évitez de mouiller le feuillage pour éviter les maladies fongiques, comme la pourriture grise.

Il est possible de multiplier un cyclamen d'intérieur par division du tubercule ou par semis. Pour la division du tubercule, attendez que la plante entre en dormance, en général à la fin de la période de floraison. Déterrez le tubercule et séparez les nouvelles pousses en veillant à conserver une partie du tubercule avec chaque pousse. Replantez les nouvelles pousses dans des pots individuels avec un bon drainage. Pour la multiplication par semis, collectez les graines une fois que les capsules sont sèches et ouvertes. Semez les graines dans un mélange de terreau léger et gardez-le humide jusqu'à ce que les semis apparaissent.

Quelle que soit l'espèce ou la variété choisie, le cyclamen d'intérieur est une plante qui apportera beauté et fraîcheur à votre intérieur tout au long de l'année.