Eucalyptus en détresse : est-il temps de le tailler?

La taille est autorisée

Si votre eucalyptus est desséché, vous pouvez le tailler. En effet, les feuilles desséchées ne reverdiront jamais. Il se peut également que certaines branches soient déjà desséchées, et dans ce cas, la taille est obligatoire. Cela résoudra non seulement un problème esthétique, mais cela encouragera également la plante à une nouvelle croissance. L’eucalyptus est considéré comme très résistant à la taille, il repousse rapidement et souvent plus vigoureux qu’avant.

Astuce : Si vous constatez des feuilles sèches isolées sur votre eucalyptus et que vous n’envisagez pas encore de le tailler, retirez au moins ces exemplaires desséchés dans les plus brefs délais. Sinon, elles finiront par tomber sur le sol et favoriseront la croissance de moisissures après un arrosage.

Le moment idéal pour la taille

L’eucalyptus est originaire d’Australie et d’autres îles avoisinantes. Il est habitué à la chaleur de ces régions, qu’il reçoit toute l’année en tant que plante d’intérieur en France. Donc, si un eucalyptus est desséché, vous pouvez le tailler à n’importe quel moment de l’année. Il n’est pas non plus recommandé d’attendre longtemps, car la reprise doit commencer rapidement. Si un eucalyptus est cultivé à l’extérieur, il est préférable d’attendre jusqu’au printemps pour des tailles plus importantes. À ce moment-là, sa vigueur de croissance est activée et en combinaison avec l’augmentation des températures, de nouvelles pousses apparaîtront rapidement.

Astuce : Vous pouvez également éliminer occasionnellement les feuilles et les branches desséchées d’un eucalyptus en pleine terre.

Guide pour la taille

Choisissez des outils de taille adaptés à l’épaisseur des branches. Vérifiez si les lames sont bien affûtées. Affûtez-les si nécessaire. Nettoyez et désinfectez les outils de taille. Taillez branche par branche à la hauteur souhaitée jusqu’à ce que toutes les branches desséchées soient retirées. Examinez la nouvelle couronne de la plante sous tous les angles. Coupez également les branches saines si cela est nécessaire pour une apparence harmonieuse et équilibrée de la couronne.

Ne pas tailler les racines

La réduction aérienne des branches ne doit pas être poursuivie au niveau des racines. Peu importe la quantité d’élagage effectué sur votre eucalyptus, laissez les racines intactes.

Recherche des causes

L’eucalyptus étant un arbre à feuillage persistant, il doit y avoir une cause à la déshydratation des feuilles, qui doit être identifiée et résolue ! Sinon, il ne s’agit que d’une question de temps avant que le problème ne se reproduise. Seulement lorsque l’eucalyptus passe l’hiver à l’extérieur, il peut développer des feuilles sèches et les perdre pour réduire l’évaporation. Cela peut être accepté comme une réaction naturelle qui sera résolue avec la taille de printemps. Dans tous les autres cas, vérifiez les points suivants :

Manque d’eau

Excès d’humidité

Emplacement trop sombre

Carence en nutriments

Problèmes de racines (parasites/pot trop petit)

Remarque : L’excès d’eau non seulement assèche les feuilles, mais aussi pourrit les racines. Dans un tel cas, la taille n’aura que peu de succès. La plante entière meurt généralement.

Optimiser les conditions de vie

Après avoir terminé la recherche des causes et éventuellement effectué la taille, vous devriez optimiser les conditions de vie de l’eucalyptus pour qu’il se sente mieux.

Placez-le dans un endroit lumineux et ensoleillé, sans soleil direct en plein midi.

Utilisez une lampe de croissance en hiver.

Arrosez régulièrement, souvent et avec de petites quantités.

Plus il fait soleil et sec, plus vous devez arroser.

Fertilisez au moins une fois par semaine, tous les trois semaines en hiver.

Rempotez régulièrement.

Toujours mettre une couche de drainage au fond du pot.

Questions fréquemment posées