Découvrez les 7 astuces infaillibles pour planter les arbres fruitiers au bon moment !

Théoriquement, un arbre fruitier peut être planté à n’importe quelle saison, à condition qu’il n’y ait pas de gel dans le sol. C’est pourquoi il est généralement recommandé de planter entre le printemps et l’automne. Cependant, différents facteurs doivent être pris en compte pour assurer une croissance optimale, une fixation solide des racines et une croissance saine pour une fructification rapide et abondante. Il est donc important de savoir quand est le meilleur moment pour planter réellement les arbres fruitiers.

Différences

Le meilleur moment pour planter dépend du type d’arbres fruitiers. Différentes conditions de plantation optimales peuvent exister en fonction des besoins climatiques et du sol. Les types d’arbres fruitiers suivants sont généralement distingués :

Plantes en motte

Plantes en pot

Arbres à racines nues

Différentes variétés de fruits

Arbres fruitiers à planter au printemps

Pour les arbres fruitiers qui préfèrent être plantés au printemps, il est essentiel de choisir une période où ils s’acclimatent bien à leur nouvel emplacement et que leurs racines s’enracinent rapidement. L’accent est principalement mis sur la saison hivernale. Avant le début des gelées, un arbre fruitier doit avoir développé suffisamment d’énergie et de défenses pour survivre à la saison froide. Il existe des variétés de fruits qui se développent particulièrement bien en chaleur et qui ne conviennent donc pas à la plantation d’automne. Les températures ne doivent pas être trop élevées non plus, ce qui exclut l’été. Il est donc recommandé de planter au printemps jusqu’en mars / avril. Cela laisse suffisamment de temps jusqu’à l’hiver pour une croissance vigoureuse.

Variétés à planter à l’automne

Il existe certaines variétés d’arbres fruitiers pour lesquelles le meilleur moment pour planter est entre l’automne et le printemps. Il s’agit généralement de variétés indigènes qui sont adaptées aux conditions climatiques tempérées de l’Europe centrale. Tant qu’il n’y a pas de gel, ils peuvent être plantés. L’automne est idéal car le sol est encore légèrement réchauffé par l’été. Cela présente des avantages pour la croissance des jeunes plants. Les variétés indigènes d’arbres fruitiers comprennent notamment :

Pommiers

Poiriers

Pruniers

Cerisiers

Arbres fruitiers à racines nues

Les arbres fruitiers à racines nues sont généralement des arbres cultivés dans des zones de culture commerciale. Ils sont pré-cultivés dans le sol et sont proposés à la vente sans motte de terre, uniquement avec les racines nues. Ils sont généralement disponibles entre octobre et avril. On pense souvent que ces arbres peuvent être plantés dès l’automne. Cependant, le meilleur moment pour planter est entre mars et début avril. Cela est dû à la reprise végétative, qui est beaucoup plus prometteuse peu avant le début de la croissance. De plus, les racines ont suffisamment de temps jusqu’au début de l’hiver pour s’adapter et assurer une alimentation suffisante.

Arbres fruitiers en conteneurs

Lorsque vous achetez des arbres fruitiers en conteneurs, ceux-ci sont déjà cultivés avec un système racinaire intact. Cela signifie qu’ils peuvent être plantés non seulement au printemps et à l’automne, mais aussi en été.

Voici ce qu’il faut prendre en compte :

Les plantes en conteneurs sont situées dans le contenant depuis un certain temps

Il ne s’agit pas de plantes en conteneurs si le contenant est utilisé uniquement pour le transport et la vente esthétique (les plantes ne sont pas enracinées dedans)

Planter uniquement les plantes en conteneurs au printemps – autres plantes en pot à l’automne

Les plantes en conteneurs sont plus faciles à extraire de leur emballage

Elles sont souvent marquées avec un « C »

En cas de doute, demandez toujours au vendeur

Arbres fruitiers avec motte

Les arbres fruitiers avec motte ont la meilleure résistance lorsqu’ils sont déterrés et vendus avec leur motte de terre. Étant donné que les racines sont déjà bien enracinées dans le sol, la reprise après la transplantation se passe généralement sans problème. Pour éviter les périodes de sécheresse et profiter des pousses vigoureuses des arbres, les arbres avec motte sont généralement plantés au printemps ou à l’automne.

Période de floraison

Si des bourgeons sont déjà formés sur des variétés d’arbres à racines nues au début du printemps, ils consomment trop d’énergie aux racines. Cela peut poser problème pour une bonne reprise, car il manque de l’énergie pour fixer les racines. Il est donc conseillé de ne pas acheter d’arbres avec des bourgeons. Cela ne s’applique pas aux arbres avec motte et aux arbres en conteneurs.

Planter immédiatement

Les arbres fruitiers à racines nues peuvent survivre pendant quelques jours sans terre pour les nourrir, mais cela n’est pas favorable à une reprise rapide et vigoureuse. Plus vous plantez rapidement après l’achat, mieux les racines s’enracinent. Il est également recommandé de planter rapidement après l’achat pour permettre aux arbres de s’habituer le plus rapidement possible à leur nouvel environnement et pour que les racines puissent absorber les nutriments du sol.

Questions fréquemment posées

Quel est le meilleur moment pour transplanter des vieux pommiers ? Le meilleur moment est l’automne, juste après la chute des feuilles. À ce moment-là, un pommier a beaucoup d’énergie pour investir dans la transplantation vers un nouvel emplacement.

Que faut-il prendre en compte lors de la plantation en été ? L’été présente généralement un risque de sécheresse. Pour que les arbres fruitiers puissent bien s’enraciner, ils ont besoin d’une quantité relativement importante d’humidité, qui est généralement garantie en été uniquement si vous arrosez vous-même. C’est pourquoi l’été est rarement choisi comme saison de plantation. Cela s’applique en particulier aux arbres à racines nues, dont les chances de reprise sont considérablement réduites en été.

Pourquoi la plantation à l’automne, avant le début du repos hivernal, est-elle recommandée ? Pour les variétés d’arbres fruitiers indigènes, la période de repos hivernal se caractérise simplement par l’arrêt de la croissance des parties aériennes de la plante. Les racines continuent à pousser et peuvent donc s’enraciner pendant la saison hivernale. Jusqu’au début de la période de végétation, elles sont vigoureuses et forment plus de nouvelles pousses.