Boostez vos eucalyptus : 7 astuces infaillibles à la maison !

7 astuces pour fertiliser votre eucalyptus avec des remèdes maison

L’eucalyptus pousse sur le continent australien où il compte environ 600 espèces. Chez nous, certaines variétés sont cultivées comme plantes d’intérieur. Voici 7 astuces économiques pour fertiliser votre eucalyptus avec des remèdes maison.

Avantages et inconvénients des remèdes maison

Avec une croissance moyenne de 30 à 50 centimètres par an, l’eucalyptus a un besoin nutritionnel élevé. Bien que des engrais spéciaux pour eucalyptus soient disponibles dans le commerce, ils ne sont pas très économiques. Il est donc compréhensible que certains se tournent vers des alternatives domestiques. En effet, il est possible de fertiliser l’eucalyptus avec des remèdes maison organiques, mais attention : comme la composition exacte des nutriments est inconnue, il existe un risque de carence nutritionnelle.

Conseil : Examinez régulièrement votre eucalyptus pour détecter d’éventuels signes de carence. Ceux-ci se manifestent souvent par des taches jaunes sur les feuilles ou un décoloration des feuilles. Les eucalyptus malnutris sont également sujets aux problèmes de croissance.

Eau d’aquarium

Si vous avez un aquarium, ne jetez pas simplement l’eau de nettoyage dans l’évier : elle contient des nutriments précieux (notamment de l’azote, du potassium, du phosphore et des oligo-éléments) pour les plantes en raison des excréments de poissons. Elle convient donc très bien à l’eucalyptus qui a un fort besoin en nutriments ! Filtrez simplement les éventuels solides avant utilisation et arrosez la plante avec l’eau non diluée – c’est prêt. Veillez à éliminer rapidement l’excès d’eau d’arrosage qui s’accumule dans le cache-pot ou dans la soucoupe. L’eucalyptus ne tolère pas l’excès d’eau.

Remarque : Cependant, vous ne devez pas utiliser l’eau d’un aquarium ou d’un étang si elle a été traitée avec des produits chimiques (par exemple, pour abaisser le pH) ou des médicaments (par exemple, pour traiter les poissons malades). L’eau des aquariums d’eau salée n’est pas non plus adaptée à la fertilisation des plantes.

Écorces de banane

Vous pouvez préparer une infusion à base d’écorces de banane qui convient parfaitement comme engrais liquide. Voici comment procéder :

Coupez très finement 100 grammes d’écorces de banane

Portez à ébullition avec un litre d’eau faiblement calcaire

Baissez le feu

Laissez les écorces de banane infuser dans l’eau pendant une nuit

Filtrez le lendemain

Utilisez le mélange refroidi pour arroser

Cependant, le thé à la banane contient peu d’azote et n’est donc adapté à la fertilisation de l’eucalyptus qu’en combinaison avec un remède maison riche en azote. Par exemple, le café froid ou le marc de café séché conviennent très bien.

Conseil : Vous pouvez également sécher les écorces de banane et les broyer avec du marc de café séché dans un mixeur jusqu’à obtenir une poudre fine. Incorporez cette poudre dans le substrat ou dissolvez-la dans l’eau d’arrosage de la plante.

Jus d’ortie

Le jus d’ortie fait maison est un excellent remède maison pour fertiliser l’eucalyptus. Sa préparation est un peu laborieuse, mais il contient tous les nutriments essentiels, est économique et a également des propriétés antimicrobiennes et antiparasitaires. Voici comment préparer le jus :