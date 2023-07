Volkswagen ID4 : Découvrez le SUV électrique au design révolutionnaire et aux performances incroyables !

Volkswagen a récemment dévoilé son tout nouveau SUV électrique, l'ID4, qui offre un design révolutionnaire et des performances incroyables. Ce SUV compact électrique est développé à partir de la plateforme MEB du groupe allemand et partage de nombreux traits avec la compacte électrique ID.3. L'ID4 se distingue par son design moderne et élégant, avec des lignes fluides et aérodynamiques. Le SUV offre une garde au sol de 21 centimètres, ce qui lui confère une allure imposante sur la route.

À l'intérieur, l'ID4 offre une habitabilité similaire à celle d'un véhicule de catégorie supérieure, avec un espace généreux pour les passagers et une capacité de chargement impressionnante. Le coffre de l'ID4 a une capacité de 543 litres, extensible à 1 575 litres une fois la banquette arrière rabattue. Cela en fait un véhicule idéal pour les familles ou les personnes ayant besoin de beaucoup d'espace de rangement.

En supplément, l'ID4 est équipé de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles qu'un système de navigation avancé, un écran tactile intuitif et une connectivité sans fil. En ce qui concerne les performances, l'ID4 est disponible en trois motorisations, avec la version la plus puissante atteignant 100 km/h en seulement 8,5 secondes. Cette puissance permet au SUV de se déplacer en toute fluidité sur la route, offrant une expérience de conduite agréable et dynamique. Volkswagen propose également une version sportive de l'ID4, l'ID.4 GTX, qui offre une transmission intégrale et une vitesse de pointe de 180 km/h, idéale pour les amateurs de conduite sportive.

En ce qui concerne l'autonomie, l'ID4 est proposé avec deux configurations de batterie, offrant jusqu'à 520 km d'autonomie. Cela permet aux conducteurs de profiter de longs trajets sans se soucier de la recharge. Aussi, les capacités de recharge de l'ID4 varient en fonction de la batterie, allant jusqu'à 135 kW en charge rapide, permettant de recharger rapidement le véhicule et de reprendre la route en un rien de temps. Le prix du Volkswagen ID4 dépend de la version et de la finition choisies.

Cependant, il est important de noter que ce SUV électrique est éligible à des aides gouvernementales et à des incitations fiscales, ce qui peut réduire considérablement le coût d'achat. Si vous cherchez un SUV électrique polyvalent et performant, l'ID4 est certainement un choix à considérer. Avec son design moderne, son espace intérieur spacieux, ses performances dynamiques et son autonomie impressionnante, il offre une expérience de conduite exceptionnelle.

