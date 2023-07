Bornes de recharge en copropriété : découvrez comment installer la vôtre et faire payer vos voisins !

Les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, ce qui soulève la question des bornes de recharge en copropriété. Installer une borne de recharge pour votre voiture électrique peut être un processus complexe, mais il existe des options disponibles pour rendre cette installation plus facile et moins coûteuse.

Le "droit à la prise" ou l'installation individuelle

La première option pour installer une borne de recharge en copropriété est d'utiliser le "droit à la prise". Ce droit permet à chaque propriétaire ou locataire d'installer une borne individuelle à ses frais. Cela signifie que vous pouvez installer une borne de recharge dans votre place de parking réservée, à condition de payer les coûts liés à l'installation et à l'entretien de la borne.

Cependant, cette option peut être coûteuse, car elle nécessite un investissement financier important de la part du propriétaire de la voiture électrique. D'autre part, il peut y avoir des contraintes techniques et administratives à prendre en compte lors de l'installation de la borne individuelle. Il est donc important de se renseigner sur les réglementations locales et les exigences spécifiques de la copropriété avant de prendre une décision.

L'infrastructure collective

Une autre option pour installer des bornes de recharge en copropriété est d'opter pour une infrastructure collective. Cette solution consiste à pré-équiper tous les emplacements de stationnement de la copropriété en une seule fois. Cela permet aux propriétaires de voitures électriques de partager les coûts d'installation et d'entretien de la borne.

Cette option peut être moins coûteuse pour les propriétaires de voitures électriques, car les coûts sont répartis entre plusieurs personnes. Par ailleurs, elle offre une solution plus pratique, car les bornes sont déjà installées et prêtes à être utilisées. Cependant, cette option nécessite l'approbation de l'Assemblée Générale de la copropriété, et il peut être difficile de convaincre les autres copropriétaires de voter en faveur de cette installation.

Convaincre les autres copropriétaires

Lors de l'Assemblée Générale de la copropriété, il est important de convaincre les autres copropriétaires de l'importance d'installer des bornes de recharge en copropriété. Pour cela, il est essentiel de présenter les avantages de la mobilité électrique, tels que la réduction des émissions de CO2 et la contribution à la transition énergétique.

Il peut également être utile d'informer les autres copropriétaires sur les différentes aides financières disponibles, telles que le programme Advenir et le crédit d'impôt. Ces aides peuvent réduire considérablement les coûts d'installation et d'entretien des bornes de recharge en copropriété. En présentant ces arguments de manière claire et convaincante, il est possible d'obtenir le soutien des autres copropriétaires pour cette installation.

Les prestataires spécialisés dans l'installation des bornes en copropriétés

Pour faciliter l'installation des bornes de recharge en copropriété, il existe des prestataires spécialisés qui peuvent vous accompagner tout au long du processus. Ces prestataires s'occupent de toutes les étapes, de la conception à l'installation de la borne, en passant par les démarches administratives.

Il est recommandé de faire appel à ces prestataires pour s'assurer que l'installation est réalisée dans les règles de l'art et en conformité avec les réglementations en vigueur. Aussi, certains prestataires proposent des solutions clés en main, ce qui facilite encore plus le processus d'installation des bornes de recharge en copropriété.

Aides financières disponibles

Pour encourager l'installation des bornes de recharge en copropriété, différentes aides financières sont disponibles. Le programme Advenir, par exemple, offre des subventions pour l'installation de bornes de recharge électrique en copropriété. Ces subventions peuvent couvrir jusqu'à 40% des coûts d'installation.

Par ailleurs, les propriétaires de voitures électriques peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge en copropriété. Ce crédit d'impôt permet de déduire une partie des dépenses engagées pour l'installation de la borne de recharge de l'impôt sur le revenu.

Finalement, l'installation de bornes de recharge en copropriété pour les voitures électriques peut être un processus complexe, mais il existe des solutions pour rendre cette installation plus facile et moins coûteuse. Que vous optiez pour une installation individuelle ou une infrastructure collective, il est important de convaincre les autres copropriétaires de l'importance de cette installation. De plus, il est recommandé de faire appel à des prestataires spécialisés et de profiter des aides financières disponibles pour faciliter le processus d'installation des bornes de recharge en copropriété. L'avenir des voitures électriques est prometteur, et il est essentiel de prévoir des infrastructures adaptées pour répondre à la demande croissante des propriétaires de voitures électriques.