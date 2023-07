TOP des meilleures et pires boissons hydratantes pour survivre à la canicule

La canicule peut être une période difficile à traverser, surtout lorsque la chaleur est accablante. Il est essentiel de rester hydraté pour éviter les problèmes de santé liés à la déshydratation. Cependant, toutes les boissons ne sont pas équivalentes lorsqu'il s'agit de vous hydrater efficacement. Certaines boissons peuvent vous aider à reconstituer les liquides perdus, tandis que d'autres peuvent vous déshydrater davantage. Dans cet article, nous allons examiner les meilleures et les pires boissons hydratantes à consommer pendant la canicule.

Les meilleures boissons hydratantes

Lorsque la canicule frappe, il est important de privilégier les boissons qui vous aident à reconstituer les liquides perdus par la transpiration. Voici quelques-unes des meilleures boissons hydratantes à choisir :

Eau : Rien ne vaut une bonne hydratation avec de l'eau. Il est recommandé de boire au moins 30 ml d'eau par kilogramme de poids corporel par jour pour rester hydraté. Essayez de boire de petites quantités d'eau tout au long de la journée pour maintenir une hydratation constante.

Jus d'aloé vera : Le jus d'aloé vera est non seulement hydratant, mais il peut également aider à apaiser les maux d'estomac et à favoriser une digestion saine.

Les pires boissons hydratantes

Lorsque la canicule fait rage, il est préférable d'éviter certaines boissons qui peuvent vous déshydrater davantage. Voici quelques-unes des pires boissons hydratantes à éviter :

Sodas : Les sodas sont riches en sucre et en caféine, ce qui peut entraîner une déshydratation. Par ailleurs, ils peuvent interférer avec l'absorption des liquides par votre corps.

Boissons sucrées : Les boissons sucrées, comme les limonades ou les boissons gazeuses, peuvent être très désaltérantes, mais elles sont également riches en sucre et peuvent avoir un effet diurétique, vous déshydratant encore plus.

Finalement, il est essentiel de bien choisir les boissons que l'on consomme pendant la canicule afin de rester hydraté et en bonne santé. Les meilleures boissons hydratantes comprennent l'eau, le lait, les boissons à base de yaourt, l'eau infusée avec des fruits, le jus de fruit pur dilué, les thés sans caféine, l'eau de coco et le jus d'aloé vera. Ces boissons fournissent des liquides essentiels ainsi que des électrolytes et des nutriments bénéfiques pour le corps. En revanche, il est préférable d'éviter les sodas, le café, le chocolat chaud, les spiritueux, le vin, la bière, les boissons énergisantes et les boissons sucrées, car ils peuvent déshydrater davantage le corps. En faisant les bons choix de boissons, vous pouvez vous assurer de rester hydraté et en bonne santé pendant la canicule.