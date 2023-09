Barre d’appui PMR : les normes à respecter pour une installation sécurisée et pratique !

Les normes des barres d'appui PMR, ou Personnes à Mobilité Réduite, sont un élément clé pour garantir une installation sécurisée et pratique dans les établissements recevant du public (ERP) ainsi que dans les domiciles. Ces normes définissent les caractéristiques techniques que doivent respecter les barres d'appui afin de faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite.

Normes de placement et de hauteur

Les normes exigent un placement adéquat des barres d'appui PMR. Elles doivent être installées à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m pour les barres horizontales et entre 0,90 m et 1 m pour les barres verticales. En supplément, il est recommandé de respecter une distance de 40 cm entre le mur et la barre pour permettre une prise en main confortable. Ces mesures permettent aux personnes en situation de handicap de se déplacer de manière autonome et en toute sécurité.

Caractéristiques des barres d'appui

Les barres d'appui PMR doivent être solides et résistantes pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elles doivent pouvoir supporter une force horizontale de 150 kg et une force verticale de 100 kg. En sus, afin de faciliter leur identification, il est recommandé d'utiliser une couleur qui contraste avec celle de la pièce d'eau dans laquelle elles sont installées. Cela permet aux personnes en situation de handicap de les repérer plus facilement et de les utiliser en toute confiance.

L'importance de faire appel à un professionnel

Pour garantir une installation conforme aux normes et assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour l'installation des barres d'appui PMR. Ces experts sont formés aux normes en vigueur et connaissent les meilleures pratiques pour une installation sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ils pourront également vous conseiller sur le choix des barres d'appui les plus appropriées en fonction de votre environnement.

Ainsi, les normes des barres d'appui PMR sont indispensables pour garantir la sécurité et l'autonomie des personnes à mobilité réduite. En respectant les normes de placement et de hauteur, les barres d'appui peuvent être installées de manière optimale pour faciliter les déplacements des utilisateurs. D'ailleurs, les caractéristiques techniques des barres d'appui, telles que leur solidité et leur contraste visuel, contribuent à leur efficacité et à leur repérage facile. Il est donc primordial de faire appel à un professionnel qualifié pour une installation conforme aux normes et adaptée aux besoins spécifiques de chaque individu. En suivant ces recommandations, l'installation de barres d'appui PMR devient un véritable atout pour l'accessibilité des établissements et des domiciles.