Recette cake au citron moelleux et exquis en seulement 3 étapes !

Le cake au citron est un classique de la pâtisserie qui est apprécié par de nombreuses personnes dans le monde entier. Sa saveur acidulée et sa texture moelleuse en font une véritable gourmandise à déguster à tout moment de la journée. Si vous êtes à la recherche d’une recette simple et rapide pour préparer un délicieux cake au citron, ne cherchez plus ! Voici une recette secrète en seulement 3 étapes qui vous permettra d’obtenir un résultat parfait à coup sûr.

Ingrédients nécessaires

Pour réaliser ce cake au citron moelleux, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

200g de farine

150g de sucre

3 œufs

1 sachet de levure chimique

120g de beurre fondu

Le zeste et le jus de 2 citrons frais

Étape 1 : Préparation de la pâte

La première étape consiste à préparer la pâte du cake. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et la levure chimique. Ajoutez ensuite les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Incorporez ensuite le beurre fondu, le zeste et le jus des citrons. Mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe de rhum dans la pâte pour apporter une petite touche d’originalité à votre cake au citron.

Étape 2 : Cuisson du cake

Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné. Enfournez le cake dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 35 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant la lame d’un couteau au centre du cake. Si elle ressort propre, c’est signe que le cake est cuit.

Une fois la cuisson terminée, sortez le cake du four et laissez-le reposer pendant environ 15 minutes avant de le démouler. Cette étape permettra au cake de se raffermir légèrement et de conserver toute sa structure lors du démoulage.

Étape 3 : Dégustation

Votre délicieux cake au citron moelleux est maintenant prêt à être dégusté ! Vous pouvez le servir tel quel ou l’accompagner d’une sauce au citron ou d’un glaçage au citron pour encore plus de gourmandise.

Que ce soit pour un goûter entre amis, un brunch dominical ou tout simplement pour vous faire plaisir, ce cake au citron saura ravir vos papilles et celles de vos convives