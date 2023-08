Recette de risotto à la tomate va vous transporter en Italie en un seul coup de cuillère !

Le risotto à la tomate est un plat traditionnel italien qui évoque à lui seul l'atmosphère ensoleillée de la Méditerranée. Sa texture crémeuse et son goût riche en font une véritable expérience culinaire. Découvrez la recette de cette variante gourmande et succombez à son charme italien !

La préparation des tomates

La première étape pour réaliser un délicieux risotto à la tomate est de préparer les tomates elles-mêmes. Choisissez des tomates mûres et juteuses, de préférence des tomates San Marzano, réputées pour leur saveur exceptionnelle. Commencez par les émonder en les plongeant dans l'eau bouillante pendant quelques secondes, puis en les plongeant immédiatement dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson. Retirez ensuite la peau et les pépins, et hachez finement la chair des tomates.

La cuisson du riz

La cuisson du riz est une étape essentielle dans la réalisation d'un risotto parfait. Utilisez du riz arborio ou du riz carnaroli, ces variétés sont idéales pour absorber les saveurs et la sauce tomate. Commencez par faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une grande poêle à feu moyen. Ajoutez ensuite le riz et remuez pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il devienne translucide.

Versez ensuite un verre de vin blanc sec et laissez-le s'évaporer complètement. Ajoutez ensuite une louche de bouillon chaud et remuez régulièrement jusqu'à ce que le liquide soit absorbé par le riz. Répétez cette étape jusqu'à ce que le riz soit cuit al dente, ce qui prendra environ 20 minutes. Veillez à ce que le bouillon soit toujours chaud pour permettre une cuisson uniforme du riz.

L'ajout de la sauce tomate

Une fois le riz cuit al dente, il est temps d'ajouter la sauce tomate. Versez la sauce tomate dans la poêle et mélangez bien pour enrober chaque grain de riz. Laissez mijoter pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la sauce soit bien incorporée et que le risotto ait une belle couleur rosée. N'hésitez pas à ajouter un peu de bouillon si nécessaire, pour obtenir la consistance crémeuse désirée.

La garniture avec du parmesan et du basilic

Pour sublimer votre risotto à la tomate, ajoutez une généreuse quantité de parmesan fraîchement râpé. Le parmesan apporte une saveur salée et umami au plat, ainsi qu'une texture crémeuse supplémentaire. Saupoudrez également de feuilles de basilic frais ciselées, pour apporter une touche de fraîcheur et de parfum à votre risotto.

Accompagnement et présentation

Le risotto à la tomate peut être dégusté tel quel en plat principal, ou accompagné d'une salade verte pour un repas équilibré. Servez-le chaud dans des assiettes creuses, en veillant à ce que chaque portion soit généreuse et appétissante. Vous pouvez également ajouter une touche finale en saupoudrant un peu de parmesan râpé et de basilic frais sur le dessus.

Variations possibles

Le risotto à la tomate peut être personnalisé selon vos préférences et vos envies. Vous pouvez ajouter des légumes grillés, comme des courgettes ou des poivrons, pour apporter une texture croquante. Vous pouvez également ajouter des crevettes ou des morceaux de poulet cuits pour ajouter une touche de protéines à votre plat. Laissez libre cours à votre créativité et expérimentez différentes combinaisons de saveurs !