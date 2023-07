Posture du dauphin : Comment faire l’Ardha Pincha Mayurasana et profiter de ses nombreux bienfaits ?

La posture ardha pincha mayurasana, également appelée Dolphin Pose, est une variation de la posture du chien tête en bas qui sollicite principalement les épaules, les bras et les jambes. Elle renforce les muscles stabilisateurs, ouvre les épaules et le haut du dos, et favorise la circulation sanguine vers les organes abdominaux. Cette posture offre de nombreux avantages, notamment le renforcement musculaire, le soulagement de la tension et du stress, l’amélioration de l’équilibre et de la concentration.

Renforcement musculaire

La posture ardha pincha mayurasana est une excellente façon de renforcer les muscles du haut du corps. En particulier, elle cible les épaules, les bras et les muscles du dos. Lorsque vous êtes dans la position du Dolphin Pose, vous devez soutenir votre poids corporel avec vos bras et vos épaules, ce qui permet de renforcer ces muscles. De même, le fait de maintenir la posture pendant plusieurs respirations renforce les muscles stabilisateurs, ce qui améliore la stabilité globale du corps.

En renforçant ces muscles, la Dolphin Pose peut également aider à améliorer la posture en ouvrant les épaules et en corrigeant les déséquilibres musculaires. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui passent de longues heures assises devant un ordinateur, car cela peut aider à prévenir les douleurs et les tensions au niveau des épaules et du haut du dos.

Soulagement du stress et de la tension

La posture ardha pincha mayurasana est souvent utilisée comme une posture de soulagement du stress et de la tension. Lorsque vous êtes dans cette posture, vous pouvez ressentir un étirement profond dans les épaules et le haut du dos, ce qui peut aider à relâcher la tension accumulée. Aussi, le fait de se concentrer sur la respiration pendant cette posture peut aider à calmer l’esprit et à réduire le stress.

La Dolphin Pose peut également aider à soulager la tension dans le cou et les épaules. En permettant aux épaules de s’ouvrir et en étirant les muscles du haut du dos, cette posture peut aider à relâcher la tension qui peut s’accumuler dans ces zones en raison du stress ou de la posture incorrecte.

Amélioration de l’équilibre et de la concentration

La posture ardha pincha mayurasana nécessite un certain équilibre et une concentration mentale pour maintenir la posture correctement. En se concentrant sur le maintien de l’équilibre et en restant ancré dans la posture, vous pouvez améliorer votre équilibre physique et mental.

Cette posture peut également aider à améliorer la concentration en vous permettant de vous focaliser sur votre respiration et sur les sensations dans le corps. En étant pleinement présent dans la posture, vous pouvez calmer l’esprit et améliorer votre capacité à vous concentrer sur d’autres tâches.

Conseils pour faire l’Ardha Pincha Mayurasana correctement

Voici quelques conseils pour effectuer la posture ardha pincha mayurasana correctement :

Commencez par vous mettre à genoux et placez vos avant-bras à plat sur le sol, les coudes juste en dessous des épaules.

Enroulez vos orteils vers le haut et soulevez vos hanches, en redressant vos jambes pour former une position de chien tête en bas.

Marchez lentement vos pieds vers vos mains, en gardant les jambes droites et les talons au sol.

Une fois que vous avez atteint une position confortable, soutenez votre poids corporel avec vos avant-bras et vos épaules, en gardant les bras parallèles. Misez sur une répartition égale du poids entre vos mains et vos pieds.

Allongez votre colonne vertébrale, en gardant la tête et le cou alignés avec le reste du corps.

Respirez profondément et maintenez la posture pendant plusieurs respirations.

N’oubliez pas de consulter un professionnel de la santé ou un instructeur de yoga qualifié avant d’essayer cette posture si vous avez des problèmes de santé ou des blessures.