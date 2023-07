Les mochis glacés qui vont faire fondre votre été !

Les mochis glacés sont de délicieuses gourmandises japonaises qui connaissent un succès grandissant sur le marché français. 60 Millions de Consommateurs, célèbre magazine de référence en matière de tests et de comparatifs de produits, a réalisé une étude pour déterminer les marques de mochis glacés les meilleures et les moins chères. Les résultats sont surprenants et vont à l'encontre des idées reçues.

Les mochis Erhard chez Lidl : les champions toutes catégories !

D'après l'étude de 60 Millions de Consommateurs, les mochis Erhard chez Lidl ont été désignés comme les meilleurs en termes de goût et de rapport qualité-prix. Une excellente nouvelle pour les fans de cette gourmandise qui pourront désormais se ravitailler à moindre coût dans les supermarchés Lidl.

Les mochis Erhard se démarquent par leur texture moelleuse et leur enrobage de riz gluant. Ils sont fourrés avec une crème glacée aux parfums variés tels que la vanille, le thé matcha ou encore le sésame noir. Une véritable explosion de saveurs qui ravira les papilles des amateurs de sucreries.

Des produits ultra-transformés à consommer avec modération

Il est important de noter que les mochis glacés sont des produits ultra-transformés. Ils contiennent des sucres ajoutés, des additifs et des conservateurs qui leur confèrent leur texture unique et leur longue conservation. Par conséquent, ils doivent être consommés avec modération, en tant que plaisir occasionnel.

Les nutritionnistes recommandent de limiter la consommation de ces gourmandises car elles peuvent contribuer à une augmentation de la prise de poids et à des problèmes de santé liés à une surconsommation de sucre. Il est donc préférable de savourer un mochi de temps en temps, en prenant le temps d'apprécier chaque bouchée.

Variez les plaisirs avec d'autres marques de mochis glacés

Si vous souhaitez explorer d'autres marques de mochis glacés, voici une sélection qui pourrait vous intéresser :

Les mochis Kikori : une marque française proposant des mochis artisanaux aux parfums originaux tels que la fleur de cerisier ou la mangue-passion.

Les mochis MyMo : une marque américaine offrant une large gamme de mochis aux parfums classiques et exotiques.

Les mochis Little Moons : une marque britannique qui propose des mochis aux parfums authentiques et raffinés.

Les mochis Yuki & Love : une marque taïwanaise réputée pour la qualité de ses mochis traditionnels aux saveurs délicates.

Les mochis Yukimi Daifuku : une marque japonaise qui propose des mochis fourrés avec de la crème glacée au thé vert, une véritable spécialité nippone.

Avec cette sélection, vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs et satisfaire votre gourmandise en toute occasion !