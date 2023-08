La quantité CHOQUANTE de sable par mètre carré pour votre jardin !

Le gazon est la vitrine du jardin. En sablant la pelouse, son apparence peut être grandement améliorée. Cependant, il est important de prendre certaines précautions, car un excès de sable peut également nuire au gazon. Découvrez ici combien de sable vous devriez apporter lors du sablage de votre gazon par mètre carré.

Pourquoi sabler le gazon ?

Un gazon dense et d’un vert intense a besoin d’un sol léger et bien drainé, sans accumulation d’eau stagnante. La couche supérieure du sol doit toujours être légère et aérée, d’une épaisseur de 10 à 15 centimètres. Sur les sols très argileux et compacts, les mauvaises herbes et la mousse peuvent s’implanter rapidement et supplanter les plantes de gazon. Le sablage du gazon peut remédier à cette situation. Les avantages de cette mesure sont les suivants :

Amélioration de l’absorption, de la rétention d’eau et de la circulation de l’air

Amélioration de l’échange cationique, c’est-à-dire l’accumulation de nutriments dans le sol et leur libération aux racines de l’herbe

Prévention de la stagnation de l’eau

Stimulation de la croissance des racines

Plus grande résistance de la pelouse

Prévention des maladies du gazon, de la croissance des mauvaises herbes et de la mousse

Élimination des irrégularités de la pelouse

En outre, le sable peut également être d’une grande aide pour le regarnissage des endroits dénudés de la pelouse. Dans ce cas, les graines sont mélangées au sable. Cela présente les avantages suivants :

Facilité d’application

Réduction des dégâts causés par les oiseaux

Protection contre la déshydratation et l’exposition excessive au soleil

Après avoir sablé la pelouse, il faut faire preuve de patience. Les premiers résultats ne seront visibles qu’après trois à cinq ans, à condition que vous ajoutiez du sable chaque année au printemps.

Dosage précis du sable

Ne répandez pas le sable de façon aléatoire sur la pelouse. Trop de sable sur la surface de la pelouse peut causer de graves dommages. Le sol s’appauvrit et les plantes de gazon se dessèchent. La quantité de sable nécessaire pour sabler la pelouse dépend toujours du type de sol existant. Pour les sols lourds, argileux et compactés, ainsi que pour les surfaces de pelouse très sollicitées, de plus grandes quantités de sable sont nécessaires. En résumé, plus les sols sont compactés, riches en argile ou en limon, plus il faut de quantités de sable ! Une analyse du sol peut vous renseigner sur la nature du sol. Les premiers signes de sol fortement compacté sont les suivants :

Apparition accrue de feutre de gazon, de mousse et de mauvaises herbes

Présence de zones dénudées

Jaunissement des brins d’herbe, de couleur brunâtre

Pour les sols nécessitant un apport supplémentaire de sable, vous ne devriez utiliser au maximum que 10 litres de sable par mètre carré, quelle que soit la nature du sable. En général, trois à cinq litres suffisent généralement. Les règles empiriques suivantes s’appliquent :

Après le scarifiage (élimination de la mousse et du chaume) : 2 à 3 l/m²

Après l’aération (aération de la pelouse) : 3 à 5 l/m²

Le sable doit ensuite être répandu sur la pelouse, à une épaisseur d’un à deux centimètres. Les plantes de gazon ne doivent pas être complètement recouvertes. Les pointes des brins d’herbe doivent encore être visibles.

Bonne méthode pour épandre le sable

Lorsque vous sablez votre pelouse, il est important non seulement de savoir quelle quantité de sable vous devez appliquer, mais aussi de connaître la bonne méthode pour le faire. Avant de pouvoir répandre le sable, vous devez d’abord effectuer quelques travaux préparatoires. Deux semaines avant cette mesure, fertilisez la surface de la pelouse pour lui donner suffisamment de force pour la prochaine opération d’entretien. Ensuite, procédez comme suit :

Tondez la pelouse à une hauteur de trois centimètres. Éliminez la mousse par scarification. Ensuite, aérez idéalement la pelouse. Répartissez uniformément le sable sur la surface de la pelouse. Vous pouvez utiliser un épandeur ou un semeur. L’application manuelle avec une pelle est également possible. Ensuite, étalez le sable avec le dos du râteau ou passez un râteau plat sur toute la surface. Ensuite, arrosez soigneusement la pelouse pour que le sable soit entraîné dans le sol par les rainures de scarification ou les trous d’aération.

Questions fréquemment posées

Quand est le meilleur moment pour sabler la pelouse ? En règle générale, cette opération ne doit pas être effectuée pendant les mois d’été. Le gazon est déjà suffisamment sollicité pendant cette période de chaleur. Le sablage est optimal au printemps, entre avril et mai, lorsque les plantes de gazon commencent à pousser et que l’on ne craint plus de températures trop basses. Il est également possible de sabler en automne, à condition qu’il n’y ait plus de périodes de chaleur à prévoir. À quelle fréquence faut-il apporter du sable ? Cela dépend toujours de la nature du sol. Les sols lourds, argileux et compacts doivent être sablés une fois par an, généralement au printemps et éventuellement à nouveau à l’automne. En revanche, pour les pelouses normales, bien drainées et peu sollicitées, il suffit de sabler tous les deux à trois ans. Quel type de sable convient particulièrement bien pour le sablage des pelouses ? Le sable de quartz d’une granulométrie de 0,5 à 1,5 mm est recommandé. Il est lavé, donc dépourvu d’impuretés telles que le limon ou l’argile, et ne contient pas de composés de calcium. De plus, il a une forme de grain fine et arrondie. Ainsi, il peut se répartir facilement sur la surface de l’herbe et dans le sol. En revanche, n’utilisez jamais de sable à arêtes vives, car il entrave la croissance ramifiée des plantes de gazon dans le sol. Est-il possible d’utiliser du sable de jeu pour le sablage ? La réponse est oui et non. Le sable de jeu contient généralement de petites quantités de limon et de limon. Ces composants ne sont pas bénéfiques pour la pelouse, car le sable peut rapidement agglutiner. Le sable de jeu ne devrait donc pas nécessairement être la première option. Cependant, s’il est lavé et ne contient pas d’éléments supplémentaires tels que de l’argile, etc., il peut être utilisé.