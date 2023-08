La méthode secrète pour avoir une pelouse parfaite sans scarification ni ressemer !

Tous les jardiniers amateurs rêvent d’une pelouse dense et d’un vert éclatant. Les zones clairsemées non seulement sont inesthétiques, mais elles favorisent également la croissance des mauvaises herbes. Mais peut-on réparer les zones clairsemées du gazon sans les scarifier au préalable ?

Nachsäen ohne Vertikutieren

Il est recommandé de ressemer le gazon sans le scarifier uniquement si de petites zones clairsemées ou des lacunes doivent être corrigées. Il suffit de grattoir légèrement les zones touchées avec un râteau. Si toute la surface du gazon est touchée, il est impossible de passer outre le scarifiage, qui est d’ailleurs l’une des étapes les plus importantes de l’entretien de la pelouse. Pour la réparation de petites zones, il est crucial de choisir le bon moment et d’utiliser une semence de qualité supérieure.

Laisser les zones clairsemées du gazon sans réparation pendant une longue période peut entraîner des dommages plus importants qui ne pourront être réparés qu’en scarifiant.

Choisir le bon moment

La ressemence peut être effectuée au printemps ou en automne

De mi-avril à début mai ou de septembre à octobre

Des températures douces sont nécessaires

La température du sol doit être constamment supérieure à 10 degrés

Le sol doit être uniformément humide jusqu’à la germination

Les jours de gel, de chaleur intense et de fortes pluies sont inadaptés

Éviter également les périodes de sécheresse en été





Les zones clairsemées du gazon doivent être réparées dès que possible, sinon les dommages s’aggraveront et ne pourront plus être réparés sans scarifier.

Utiliser une semence de qualité supérieure

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est préférable d’utiliser une semence de haute qualité. Celle-ci doit pouvoir résister à différentes contraintes en fonction de l’emplacement et de l’utilisation. Pour réparer ou corriger la pelouse, il est préférable d’utiliser la même semence que celle utilisée pour le gazon existant, si vous avez encore du stock. Sinon, des produits mixtes sont disponibles. Ce sont des produits combinés qui contiennent à la fois de la semence de gazon, de l’engrais et un substrat de germination.





Pour les grandes surfaces, il est préférable d’utiliser des mélanges spéciaux de semences. Ces mélanges contiennent des espèces de graminées qui germent rapidement et de manière fiable, même dans des conditions défavorables, dès une température du sol de cinq degrés.

Préparer le sol

Tondre toute la pelouse d’abord

Éliminer les zones clairsemées des résidus de plantes et de racines mortes

Enlever la mousse, les mauvaises herbes et les pierres

Aérer les zones touchées avec un râteau

Ajouter du sable sur les sols argileux

Améliorer les sols sableux avec de la farine de ton ou du compost

Améliorer la capacité de rétention du sol

Vérifier la composition du sol en cas de doute





Épandre la semence de manière uniforme

Étaler uniformément les graines de gazon

Environ 20 g par mètre carré

Sinon, mélanger les graines avec du terreau et les répartir

Ensuite, tasser les graines avec une planche ou un rouleau

Arroser avec un jet d’eau doux

Ne pas marcher sur la zone traitée dans les semaines qui suivent

Arroser quotidiennement pour maintenir une humidité constante

Tondre les herbes lorsque leur hauteur atteint 8 à 10 cm pour la première fois





Questions fréquemment posées

Est-il possible de semer trop de graines de gazon ? Oui, c’est possible et cela peut entraîner la mort de certaines plantules et la formation de feutre de gazon en raison de la limitation de l’aération du sol. En général, une quantité allant jusqu’à 30 g par mètre carré n’est pas critique. Il est préférable de suivre les instructions du fabricant.

Comment se forment les zones clairsemées dans le gazon ? Ce type de dommages peut être causé par une utilisation excessive et une mauvaise semence de gazon, ainsi que par un sol compacté ou des animaux comme les taupes et les mulots. Des brins d’herbe brûlés par une exposition trop intense au soleil peuvent également être à l’origine de zones clairsemées.

Pourquoi scarifie-t-on le gazon ? La scarification permet d’éliminer le feutre de gazon et d’aérer le sol. L’eau et les nutriments peuvent être à nouveau absorbés par les brins d’herbe en quantité suffisante. Si on ne le fait pas, la mousse, les mauvaises herbes et le feutre se propagent de plus en plus, affaiblissant les brins d’herbe qui finissent par mourir.