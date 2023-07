Invités de mariage : 5 règles à suivre et celles à éviter pour être le meilleur invité !

Lorsque vous recevez une invitation à un mariage, il est important de respecter certaines règles pour être un invité exemplaire. Cependant, il y a aussi des règles qui peuvent être ignorées. Dans cet article, nous allons explorer les 5 règles à suivre absolument et les 5 règles que vous pouvez ignorer pour être le meilleur invité possible. Préparez-vous à découvrir des conseils amusants et légers pour faire de vous la star de chaque mariage auquel vous êtes invité.

Les 5 règles à suivre absolument

1. Répondez rapidement à l'invitation : Lorsque vous recevez une invitation à un mariage, assurez-vous de répondre dans les plus brefs délais. Les mariés ont besoin de savoir combien de personnes seront présentes pour organiser les détails logistiques. Il est donc essentiel de leur faire savoir si vous serez présent ou non.

2. Respectez le dress code : Lorsque le couple spécifie un code vestimentaire sur l'invitation, il est important de le suivre. Que ce soit une tenue formelle, semi-formelle ou décontractée, respecter le dress code montre votre respect envers les mariés et l'importance que vous accordez à leur journée spéciale.

3. Apportez un cadeau : Il est de coutume d'apporter un cadeau aux mariés pour célébrer leur union. Choisissez quelque chose qui correspond à leur style et à leur goût. Un cadeau bien pensé montre que vous avez pris le temps de réfléchir à leur bonheur et que vous appréciez leur invitation.

4. Soyez ponctuel : Le jour du mariage, assurez-vous d'arriver à l'heure prévue. Les mariés ont travaillé dur pour tout préparer et ils comptent sur vous pour être là au bon moment. Être ponctuel montre votre engagement envers leur bonheur et vous évite de perturber le déroulement de la cérémonie.

5. Respectez les directives du couple : Si les mariés ont demandé à ce que vous ne preniez pas de photos pendant la cérémonie, ou si vous avez été invité à ne pas partager d'informations sur les réseaux sociaux, respectez leurs souhaits. Ils ont probablement de bonnes raisons pour cela et votre respect envers leurs demandes sera grandement apprécié.

Les 5 règles que vous pouvez ignorer

1. Assister à tous les mariages auxquels vous êtes invité : Il est compréhensible que vous ne puissiez pas assister à tous les mariages auxquels vous êtes invité. Les mariés comprendront si vous avez d'autres engagements ou si vous ne pouvez pas vous permettre de voyager pour assister à leur mariage. Ne vous sentez pas obligé de participer à tous les mariages, choisissez ceux auxquels vous pouvez réellement vous rendre.

2. Participer à chaque petit événement du mariage : Bien que vous souhaitiez montrer votre enthousiasme et votre engagement envers les mariés, il n'est pas nécessaire d'assister à chaque petit événement pré-mariage, comme le dîner de répétition ou le brunch du lendemain. Assister à la cérémonie et à la réception principale est souvent suffisant pour montrer votre soutien.

3. Danser toute la nuit : Bien sûr, il est agréable de danser et de s'amuser lors d'un mariage, mais vous n'êtes pas obligé de danser toute la nuit. Si vous préférez discuter avec d'autres invités ou simplement vous reposer, cela ne pose aucun problème. L'important est de profiter du moment à votre façon.

4. Acheter un cadeau cher : Ne vous sentez pas obligé de dépenser une fortune pour un cadeau de mariage. L'important est de choisir un cadeau réfléchi qui correspond au couple et à votre budget. Les mariés seront reconnaissants pour votre geste, peu importe le montant dépensé.

5. Passer du temps avec les mariés : Bien qu'il soit agréable de passer du temps avec les mariés lors d'un mariage, ne vous sentez pas obligé de monopoliser leur temps. Ils ont de nombreux invités à saluer et à apprécier. Profitez du moment pour rencontrer d'autres personnes et faire de nouvelles rencontres.

En suivant ces 5 règles essentielles et en laissant de côté les 5 règles facultatives, vous serez un invité de mariage exceptionnel. N'oubliez pas que le mariage est le jour du couple, et votre présence et votre soutien sont les plus importants. Alors, préparez-vous à faire la fête et à célébrer l'amour avec style !