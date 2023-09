Comment aménager un cellier : 5 astuces pour organiser et révolutionner votre débarras !

Le cellier est souvent un espace oublié dans nos maisons, relégué au rang de simple débarras à bouteilles de vin et de conserves. Cependant, avec un peu de créativité et d'aménagement, il peut devenir un véritable atout dans votre maison, nous vous proposons 5 astuces d'aménagement qui vont révolutionner votre cellier et rendre vos amis jaloux.

1) Optimisez l'espace de rangement

Pour commencer, il est essentiel d'optimiser l'espace de rangement de votre cellier. Utilisez des étagères réglables pour maximiser la hauteur et la largeur des rangements. Investissez dans des boîtes de rangement transparentes pour organiser vos aliments et vos bouteilles de vin. Vous pouvez également installer des crochets au mur pour suspendre vos ustensiles de cuisine et libérer de l'espace sur les étagères.

2) Créez une zone de travail

Pour rendre votre cellier encore plus fonctionnel, pensez à créer une zone de travail. Installez un plan de travail solide et résistant à l'humidité, idéal pour préparer vos conserves et vos confitures maison. Ajoutez des étagères murales pour ranger vos pots, vos bocaux et vos accessoires de cuisine. Vous pourrez ainsi profiter d'un espace dédié à la préparation de vos conserves, tout en gardant votre cuisine propre et dégagée.

3) Intégrez une buanderie

Si vous disposez d'un espace suffisant dans votre cellier, pourquoi ne pas y intégrer une buanderie ? Installez une machine à laver et un sèche-linge, ainsi qu'un évier et un plan de travail pour faciliter le pliage du linge. Vous pourrez ainsi regrouper toutes les tâches ménagères dans un seul et même endroit, tout en gagnant de la place dans votre salle de bain ou votre buanderie principale.

4) Ajoutez un espace de dégustation

Pour les amateurs de vin, pourquoi ne pas ajouter un espace de dégustation dans votre cellier ? Installez une petite table et quelques chaises confortables pour créer un coin convivial. Ajoutez des étagères murales pour exposer vos bouteilles de vin et des accessoires de dégustation, tels que des verres à vin et des tire-bouchons. Vous pourrez ainsi recevoir vos amis et votre famille dans un cadre unique et intimiste.

5) Pensez à la décoration

Aussi, n'oubliez pas la décoration de votre cellier. Optez pour des couleurs claires et lumineuses pour agrandir visuellement l'espace. Ajoutez des plantes vertes pour apporter une touche de fraîcheur et d'élégance. N'hésitez pas à accrocher des tableaux ou des photos pour personnaliser votre cellier et en faire un lieu agréable à vivre.

En suivant ces 5 astuces d'aménagement, vous allez pouvoir transformer votre cellier en un espace fonctionnel et esthétique. Que vous souhaitiez créer une buanderie, un espace de dégustation ou simplement optimiser votre espace de rangement, il existe de nombreuses possibilités pour rendre votre cellier unique et pratique. Alors lancez-vous et préparez-vous à rendre vos amis jaloux de votre cellier parfaitement aménagé !