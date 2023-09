Comment faire ses courses sans se ruiner et économiser des centaines d’euros !

Il est possible d’économiser des centaines d’euros chaque année en faisant ses courses selon son budget. Suivre ces astuces simples et efficaces vous permettra de faire des achats intelligents et économiques, tout en vous assurant de ne pas vous ruiner. Voici nos conseils pour économiser sur vos courses et faire des économies significatives.

Planifiez votre budget et faites une liste de courses

Pour commencer à économiser, il est essentiel de planifier votre budget et de faire une liste de courses. Déterminez combien vous êtes prêt à dépenser pour vos courses alimentaires chaque mois et tenez-vous-y. Lorsque vous allez faire vos courses, emportez votre liste et assurez-vous de ne pas acheter d’aliments superflus ou impulsifs. Cela vous aidera à éviter les dépenses inutiles et à rester concentré sur vos besoins réels.

Une autre astuce consiste à choisir des recettes simples avec peu d’ingrédients. Les recettes complexes avec de nombreux ingrédients peuvent vite devenir coûteuses. Optez pour des plats simples mais savoureux, qui nécessitent moins d’ingrédients mais restent équilibrés et nourrissants.

Comparez les prix et achetez en vrac

Pour économiser sur vos courses, prenez le temps de comparer les prix au kilo des produits. Ne vous fiez pas uniquement aux marques, mais regardez également les produits de marques moins connues. Souvent, ils sont de qualité similaire mais moins chers. N’hésitez pas à acheter en vrac lorsque cela est possible. Les aliments en vrac sont généralement moins chers et vous permettent de n’acheter que la quantité dont vous avez réellement besoin.

Une autre astuce consiste à limiter la consommation de viande. La viande est souvent l’un des produits les plus coûteux dans les courses alimentaires. Essayez de remplacer certains repas par des plats végétariens ou à base de protéines végétales. Cela vous permettra de faire des économies tout en ayant une alimentation équilibrée.

Payez en espèces et évitez les achats impulsifs

Une astuce simple mais efficace est de payer en espèces lorsque vous faites vos courses. Lorsque vous utilisez une carte bancaire, il est facile de dépenser plus que prévu. En utilisant de l’argent liquide, vous avez une meilleure vision de vos dépenses et vous êtes moins tenté de faire des achats impulsifs.

En parlant d’achats impulsifs, il est important de manger avant de faire ses courses. Lorsque vous avez faim, vous êtes plus enclin à acheter des produits qui ne sont pas sur votre liste. En mangeant avant de partir, vous réduisez les chances d’acheter des choses dont vous n’avez pas réellement besoin.

En suivant ces astuces simples, vous pouvez économiser des centaines d’euros chaque année sur vos courses alimentaires. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire vos achats selon votre budget ?