Révélations choquantes de Felix Gall : J’étais au bord de l’abandon avant de rejoindre AG2R-Citroën !

Felix Gall, coureur cycliste professionnel, a récemment fait des confessions bouleversantes sur son calvaire au sein des équipes Team DSM et ex-Sunweb.

Il a révélé qu'il n'avait jamais trouvé sa place et avait perdu confiance en lui-même. Mais depuis qu'il a rejoint l'équipe AG2R-Citroën, Gall a retrouvé sa confiance et cela a finalement payé. Il a brillé lors de la 17e étape du Tour de France en remportant la victoire, et il est également en lice pour remporter le maillot de la montagne. Dans une interview émouvante, Gall a déclaré qu'il se sentait enfin à sa place au sein de l'équipe AG2R-Citroën.

Il a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et son staff, qui l'ont soutenu et lui ont donné la confiance dont il avait besoin pour briller à nouveau sur le vélo. Depuis son arrivée dans l'équipe AG2R-Citroën, Felix Gall a ressenti une nouvelle dynamique. Il a trouvé un environnement propice à son épanouissement, où il peut être lui-même et donner le meilleur de lui-même sur le vélo. Gall a souligné l'importance de l'esprit d'équipe et de la confiance mutuelle au sein de l'équipe, des éléments essentiels pour atteindre ses objectifs.

Une nouvelle dynamique au sein de l'équipe AG2R-Citroën

Depuis son arrivée dans l'équipe AG2R-Citroën, Felix Gall a ressenti une nouvelle dynamique. Il a trouvé un environnement propice à son épanouissement, où il peut être lui-même et donner le meilleur de lui-même sur le vélo. Gall a souligné l'importance de l'esprit d'équipe et de la confiance mutuelle au sein de l'équipe, des éléments essentiels pour atteindre ses objectifs.

Une victoire au Tour de France et des ambitions pour l'avenir

La victoire de Felix Gall lors de la 17e étape du Tour de France a été le point culminant de sa carrière. Cela lui a permis de retrouver sa confiance et de se prouver qu'il avait sa place parmi les meilleurs. Fort de cette victoire, Gall envisage désormais de se concentrer davantage sur les classements généraux lors des prochaines compétitions.

En définitive, les confessions bouleversantes de Felix Gall sur son calvaire au sein des équipes Team DSM et ex-Sunweb ont mis en lumière la difficulté qu'il a rencontrée avant de rejoindre l'équipe AG2R-Citroën. Sa victoire au Tour de France et sa nouvelle dynamique au sein de l'équipe lui ont redonné confiance et lui ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'avenir. Félix Gall est un exemple inspirant de persévérance et de résilience dans le monde du cyclisme professionnel.

