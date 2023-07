Netflix frappe encore avec une mini-série surprise de Nawell Madani : Vous ne devinerez jamais ce qui se cache derrière cette nouvelle sensation!

La série "Jusqu'ici tout va bien" de Nawell Madani fait un carton sur Netflix ! L'humoriste belge a écrit et réalisé ce thriller haletant où elle incarne une journaliste prometteuse traquée par un baron de la drogue. Un succès inattendu pour cette mini-série qui a su captiver les spectateurs dès les premiers épisodes. En plus de son talent d'écriture, Madani prouve ses talents d'actrice en jouant le rôle principal. La série met également en avant la sororité et aborde des thèmes tels que l'émancipation des femmes. Avec un scénario bien ficelé et plein de rebondissements, "Jusqu'ici tout va bien" est une série idéale pour une soirée de binge-watching.

Un succès inattendu

La sortie de "Jusqu'ici tout va bien" a été une véritable surprise pour les abonnés de Netflix. En effet, personne n'attendait une mini-série de Nawell Madani, connue principalement pour ses talents d'humoriste. Pourtant, dès les premiers épisodes, la série a su captiver les spectateurs grâce à son scénario palpitant et ses rebondissements imprévisibles. Le talent d'écriture de Madani est indéniable, et elle parvient à maintenir une tension constante tout au long des épisodes.

De même, Nawell Madani a pris le risque de jouer le rôle principal dans sa propre série. Beaucoup se sont demandé si cette reconversion était une bonne idée, mais l'humoriste prouve qu'elle peut également être une actrice talentueuse. Son jeu d'acteur est convaincant et elle parvient à donner de la profondeur à son personnage de journaliste en danger.

Une mise en avant de la sororité

Un des points forts de "Jusqu'ici tout va bien" est la mise en avant des personnages féminins forts. La série met en scène la sororité entre les sœurs du personnage principal, interprétées par des actrices talentueuses. Cette représentation positive des relations féminines est rafraîchissante et permet de montrer la force de l'union entre femmes face à l'adversité.

De même, Nawell Madani aborde des thèmes importants tels que l'émancipation des femmes et la lutte contre les stéréotypes de genre. En mettant en scène des femmes fortes et indépendantes, la série envoie un message positif et inspirant pour toutes les femmes qui la regardent.

Une série haletante et bien ficelée

Malgré quelques maladresses, "Jusqu'ici tout va bien" est une série haletante et bien ficelée. Le scénario est construit de manière à maintenir le suspense tout au long des épisodes, et les rebondissements sont nombreux. Les amateurs de thrillers seront donc comblés par cette mini-série.

En outre, la série peut être visionnée en une ou deux soirées, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de binge-watching. Une fois que l'on commence à regarder "Jusqu'ici tout va bien", il est difficile de s'arrêter avant d'avoir découvert le dénouement final.

