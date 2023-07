Mattel frappe fort avec ses 14 futurs films : de Polly Pocket à Uno, découvrez les prochaines adaptations cinématographiques de vos jouets préférés !

Après le succès du film "Barbie", Mattel, le géant du jouet, prépare déjà une série de 14 films centrés sur ses jouets emblématiques. Cette initiative audacieuse vise à capitaliser sur la popularité de ces marques et à les transformer en de véritables franchises cinématographiques. Parmi les jouets qui auront droit à leur adaptation sur grand écran, on retrouve des classiques tels que "Polly Pocket" et "Uno", mais aussi des marques plus récentes comme "Hot Wheels" et "American Girl".

Mattel veut créer des événements culturels

En lançant ces projets de films, Mattel cherche à aller au-delà de la simple commercialisation de jouets et à créer de véritables événements culturels autour de ses marques. L'objectif est d'engager les consommateurs du monde entier et de renforcer la relation émotionnelle qu'ils entretiennent avec ces jouets. En proposant des adaptations cinématographiques de qualité, Mattel espère toucher un public plus large et conquérir de nouveaux fans, tout en fidélisant ceux qui sont déjà adeptes de ses produits.

Des franchises lucratives

Cette stratégie n'est pas nouvelle dans l'industrie du cinéma. De nombreuses franchises à succès ont été créées à partir de jouets ou de jeux populaires, comme les films "Transformers" ou "Lego". En investissant dans la production de ses propres films, Mattel espère obtenir une part du gâteau et profiter de l'engouement du public pour ces adaptations. Les marques de jouets ont en effet un fort potentiel de fidélisation et de merchandising, ce qui en fait des investissements très lucratifs.

Une nouvelle ère pour Mattel

Ces 14 films représentent une nouvelle ère dans l'histoire de Mattel. Le géant du jouet, qui a connu des difficultés ces dernières années, cherche à se réinventer et à diversifier ses activités. En s'implantant dans l'industrie du cinéma, Mattel espère renforcer sa position sur le marché et attirer l'attention des consommateurs. Ces adaptations cinématographiques pourraient également donner un nouvel élan à des marques emblématiques comme "Barbie" et "Hot Wheels", qui sont présentes depuis des décennies sur le marché des jouets.