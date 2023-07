Mariés au Premier Regard M6 : qui Bruno fréquente t-il maintenant ?

Un couple emblématique de l’émission « Mariés au Premier Regard » a récemment annoncé sa séparation, suscitant l’attention des internautes. Bruno, l’un des participants, a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait trouvé l’amour avec une autre candidate du programme, Jennifer. Cette nouvelle a pris de court les fans du couple, qui étaient habitués à les voir ensemble à l’écran.

L’amour retrouvé de Bruno avec Jennifer

Dans un message émouvant partagé sur son compte Instagram, Bruno a annoncé qu’il avait trouvé le bonheur avec Jennifer, une autre participante de « Mariés au Premier Regard ». Les deux candidats se sont apparemment rencontrés après la fin du tournage de l’émission et ont développé une connexion forte. Bruno a décrit Jennifer comme une personne spéciale et a exprimé sa gratitude d’avoir trouvé l’amour une seconde fois grâce à l’émission.

Cette nouvelle a été accueillie avec une certaine surprise par les fans de l’émission, qui pensaient que Bruno et Alicia, son ex-femme, étaient un des couples les plus solides de la saison. Cependant, Bruno a tenu à souligner qu’il avait toujours eu le respect et l’amitié d’Alicia malgré leur séparation. Il a également demandé à ce que les fans leur accordent leur soutien durant cette période de transition.

Alicia reste active sur les réseaux sociaux

Pendant ce temps, Alicia, l’ex-femme de Bruno, est restée active sur les réseaux sociaux malgré les critiques des fans. Elle a récemment partagé des vidéos d’elle passant du bon temps avec des amis au Cap d’Agde, montrant ainsi qu’elle ne laisse pas sa séparation l’empêcher de profiter de la vie. Alicia a également rencontré d’autres anciens participants de l’émission lors d’une sortie, ce qui a suscité de la joie et des commentaires positifs de la part de tous.

Les retrouvailles explosives des anciens participants

Les retrouvailles entre Alicia et d’autres anciens participants de « Mariés au Premier Regard » ont été particulièrement explosives. Les fans ont été ravis de voir ces retrouvailles et ont été témoins de l’amitié qui s’est développée entre les participants de l’émission. Ces rencontres ont également donné lieu à des discussions animées sur les réseaux sociaux, avec les fans exprimant leur soutien et leur enthousiasme pour ces nouvelles interactions.

Il est clair que la séparation de Bruno et Alicia a suscité beaucoup d’émotions chez les fans de « Mariés au Premier Regard ». Alors que Bruno a trouvé l’amour avec Jennifer, Alicia reste active sur les réseaux sociaux et profite de son temps avec ses amis et d’autres anciens participants de l’émission. Les fans continuent de suivre de près les développements de cette histoire et espèrent que chacun trouvera le bonheur dans sa nouvelle relation.