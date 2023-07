Le panda superstar Yuan Meng quitte la France pour se reproduire en Chine

Le panda géant Yuan Meng, star du zoo de Beauval en France, a quitté le pays pour retourner en Chine afin de se reproduire dans un centre d'élevage et de conservation. Ce départ, prévu depuis un certain temps, a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, après une attente prolongée, Yuan Meng a finalement entamé son voyage de retour, accompagné d'un vétérinaire et d'une soigneuse du zoo français.

Un voyage émouvant

Le panda a été escorté par la gendarmerie nationale jusqu'à l'aéroport, où il a été installé dans un avion spécialement aménagé pour son confort. Durant ce voyage de 12 heures, il sera essentiel de veiller à ce que Yuan Meng soit bien nourri. Pour cela, 90 kg de bambous ont été prévus, afin de lui fournir la nourriture dont il a besoin tout au long du trajet.

Le voyage de Yuan Meng est un moment émouvant pour tous ceux qui ont suivi son histoire depuis sa naissance en France. Le panda géant est devenu une véritable célébrité, attirant de nombreux visiteurs au zoo de Beauval. Son départ marque une étape importante dans sa vie et dans les efforts de conservation de son espèce.

La marraine Brigitte Macron lui rendra-t-elle visite ?

La marraine de Yuan Meng, Brigitte Macron, a exprimé son soutien et son intérêt pour le panda géant depuis le début. Il est possible qu'elle lui rende visite en Chine pour s'assurer de son bien-être et de son adaptation à son nouvel environnement. La visite de la marraine du panda serait un moment fort et symbolique, témoignant de l'engagement de la France dans la préservation des espèces menacées.

Un avenir prometteur pour Yuan Meng

Le panda géant Yuan Meng est l'incarnation du succès des programmes de conservation en captivité. Son voyage de retour en Chine marque le début d'un nouveau chapitre de sa vie, avec l'espoir de contribuer à l'augmentation de la population de pandas en voie de disparition.

Malgré le départ de Yuan Meng, le zoo de Beauval compte toujours quatre autres pandas. Ces animaux continueront d'être des ambassadeurs pour leur espèce et sensibiliseront le public à l'importance de la conservation de la biodiversité.