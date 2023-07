Le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 est enfin révélé ! Découvrez les dates et planifiez vos prochaines escapades !

Le calendrier des vacances scolaires de l’année 2023-2024 vient d’être révélé, et il est temps de commencer à planifier vos prochaines escapades en famille ou entre amis ! Que vous soyez une personne qui aime les voyages à la plage, à la montagne ou en ville, ce calendrier vous aidera à organiser vos vacances en fonction des périodes de congé scolaire. Voici un aperçu des dates clés et des zones concernées.

Imprimez le calendrier scolaire 2023-2024 Le calendrier scolaire pour l’année 2023-2024 est accessible pour téléchargement en PDF, comme publié sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Il présente les dates des vacances scolaires pour les zones A, B et C.

Un bref aperçu des différentes zones de congés d’école Avant d’approfondir le sujet, un rapide rappel des « zones » est nécessaire. Ces différentes zones ont été instaurées dans les années 1970 pour répartir l’afflux touristique (pour éviter la coïncidence des périodes de vacances et éviter la surpopulation des sites touristiques). Leur disposition actuelle est la suivante :

Zone A : Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers ; Zone B : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg ; Zone C : Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Ceci devrait te permettre d’avoir un aperçu plus précis pour la suite de cet exposé !

Vacances scolaires 2023-2024 enfin révélées

La fin de l’année scolaire 2022-2023 approche à grands pas. Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement dévoilé les dates et le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 pour la majorité des académies par un arrêté du 7 décembre 2022. Ces informations permettent aux grands-parents de déterminer quand ils pourraient devoir garder leurs petits-enfants.

Ci-dessous, nous énumérons les dates des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps par zone académique. D’après ce calendrier officiel, les vacances scolaires commencent généralement un samedi après les cours. Toutefois, pour les élèves qui n’ont pas cours le samedi, les vacances débuteront le vendredi après les cours. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale précise que les élèves ne seront pas en classe les vendredi 10 mai et samedi 11 mai 2024 en tant que jours fériés. Il en sera de même pour le lundi de Pentecôte (20 mai 2024), un jour sans école dénommé « jour de solidarité ».

Les élèves des académies des départements et collectivités d’outre-mer auront des jours sans école spécifiques : un pont de Pâques en Guyane du 28 mars au 3 avril 2024, un jour pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 9 octobre 2023 à la Martinique et le 27 mai 2024 à la Guadeloupe. Un jour de congé pour la mi-carême est également accordé à la Guadeloupe le 7 mars 2024.

Le programme de congés scolaires 2023-2024

Voici le calendrier des vacances pour chaque zone :

Rentrée scolaire : 4 septembre 2023 pour toutes les zones

Vacances de la Toussaint : Du 21 octobre 2023 au 6 novembre 2023 pour toutes les zones

Vacances de Noël : Du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 pour toutes les zones

Vacances d’hiver : o Zone A : Du 17 février 2024 au 4 mars 2024 o Zone B : Du 24 février 2024 au 11 mars 2024 o Zone C : Du 10 février 2024 au 26 février 2024

Vacances de printemps : o Zone A : Du 13 avril 2024 au 29 avril 2024 o Zone B : Du 20 avril 2024 au 6 mai 2024 o Zone C : Du 6 avril 2024 au 22 avril 2024

Vacances d’été : Du 6 juillet 2024 au 2 septembre 2024 pour toutes les zones

Plus de détails sont fournis ci-après sur les congés de l’année :

La rentrée scolaire est prévue le lundi 4 septembre 2023 pour toutes les zones. Aucune distinction n’est faite entre les zones. Pour certains élèves au collège et au lycée, la rentrée pourrait être un peu plus tard en fonction de leur classe.

Les vacances de la Toussaint (aussi appelées vacances d’octobre) se tiendront cette année du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2023 pour toutes les zones.

Les très attendues vacances de Noël commenceront un peu plus tard cette année. Elles se tiendront du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2024, sans distinction entre les zones.

Les vacances d’hiver diffèrent par zone. Elles ne coïncident pas toutes au même moment mais leurs périodes se chevauchent: o Zone A : Du samedi 17 février au lundi 4 mars 2024. o Zone B : Du samedi 24 février au lundi 11 mars 2024. o Zone C : Du samedi 10 février au lundi 26 février 2024.

Les vacances de printemps ne tombent pas en même temps pour toutes les zones : o Zone A : Du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2024. o Zone B : Du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2024. o Zone C : Du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2024.

Les vacances d’été auront lieu du samedi 6 juillet au lundi 2 septembre 2024 pour tous les élèves des trois zones, sans distinction.

Nous avons également compilé les jours fériés pour l’année scolaire 2023-2024 ci-dessous :

Mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint

Samedi 11 novembre 2023 : Armistice de la Première Guerre mondiale

Lundi 25 décembre 2023 : Noël

Lundi 1er janvier 2024 : Nouvel An

Lundi 1 avril 2024 : Lundi de Pâques

Mercredi 1er mai 2024 : Fête du Travail

Mercredi 8 mai 2024 : Armistice de la Seconde Guerre mondiale

Jeudi 9 mai 2024 : Ascension

Lundi 20 mai 2024 : Lundi de Pentecôte

Dimanche 14 juillet 2024 : Fête nationale

Jeudi 15 août 2024 : Assomption

Vendredi 1er novembre 2024 : Toussaint

Lundi 11 novembre 2024 : Armistice de la Première Guerre mondiale

Mercredi 25 décembre 2024 : Noël

L’extension du congé de l’Ascension se tiendra du mercredi 8 au lundi 13 mai 2024.

En ce qui concerne les jours fériés, pas de classe le lundi 1er avril 2024 pour le Jour des Saints Innocents, le mercredi 1er mai 2024 pour la fête du Travail (sauf pour la zone B qui sera encore en vacances), et le lundi 20 mai 2024 pour la Pentecôte.

Pour chaque zone, voici le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 :

Zone A : Rentrée : 4 septembre 2023 Toussaint : Du 21 octobre au 6 novembre 2023 Noël : Du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 Hiver : Du 17 février au 4 mars 2024 Printemps : Du 13 avril au 29 avril 2024 Pont de l’ascension : Du 8 mai au 13 mai 2024 Été : Du 6 juillet au 2 septembre 2024

Zone B : Rentrée : 4 septembre 2023 Toussaint : Du 21 octobre au 6 novembre 2023 Noël : Du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 Hiver : Du 24 février au 11 mars 2024 Printemps : Du 20 avril au 6 mai 2024 Pont de l’ascension : Du 8 mai au 13 mai 2024 Été : Du 6 juillet au 2 septembre 2024

Zone C : Rentrée : 4 septembre 2023 Toussaint : Du 21 octobre au 6 novembre 2023 Noël : Du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 Hiver : Du 10 février au 26 février 2024 Printemps : Du 6 février au 22 avril 2024 Pont de l’ascension : Du 8 mai au 13 mai 2024 Été : Du 6 juillet au 2 septembre 2024.