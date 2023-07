IONOS, le leader européen du Cloud et de l’hébergement web : découvrez son histoire et ses incroyables services

L'histoire d'IONOS

IONOS a été fondée en 1988 et a connu une croissance rapide au fil des années. Au départ, elle se concentrait principalement sur l'hébergement de sites web et l'enregistrement de noms de domaines. Grâce à sa qualité de service et à son engagement envers l'innovation, l'entreprise a réussi à se positionner comme un leader dans le domaine de l'hébergement web en Europe.

En 2018, IONOS a fusionné avec ProfitBricks, une entreprise spécialisée dans les services Cloud. Cette fusion a permis à IONOS d'étendre sa gamme de services et de devenir un acteur majeur sur le marché du Cloud. Aujourd'hui, l'entreprise propose des solutions d'hébergement NextCloud, des certificats SSL et des services de vidéo-conférence, en plus de ses services d'hébergement traditionnels.

Les incroyables services d'IONOS

IONOS offre une large variété de services pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Que vous ayez besoin d'un simple hébergement web ou d'une solution Cloud complète, IONOS a ce qu'il vous faut. Voici quelques-uns de ses services phares :

Hébergement de sites web

L'hébergement de sites web est le service principal d'IONOS. L'entreprise propose différents tarifs adaptés aux besoins des entreprises, des petits sites personnels aux grandes plateformes e-commerce. Avec une infrastructure solide et des performances fiables, IONOS garantit une disponibilité optimale de votre site.

Création de boutiques en ligne

IONOS propose également des services de création de boutiques en ligne. Que vous soyez un entrepreneur débutant ou une entreprise établie, IONOS vous offre les outils nécessaires pour créer une boutique en ligne professionnelle et attrayante. Avec des fonctionnalités telles que le paiement en ligne, la gestion des stocks et le suivi des commandes, vous pouvez gérer votre entreprise en ligne de manière efficace.

IONOS Cloud Cubes

L'une des dernières innovations d'IONOS est IONOS Cloud Cubes. Cette solution offre une flexibilité maximale pour les charges de travail, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations de la demande. Avec IONOS Cloud Cubes, vous pouvez facilement augmenter ou diminuer vos ressources en fonction de vos besoins, ce qui vous permet d'optimiser vos coûts tout en garantissant des performances optimales.

Support client

IONOS met un fort accent sur le service client. L'entreprise propose un support client complet via des tickets, un chat en direct et une ligne téléphonique dédiée. De plus, IONOS dispose d'une base de données de documents d'aide pour répondre aux questions fréquentes et guider ses clients dans l'utilisation de ses services.

Sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour IONOS. L'entreprise propose des certificats SSL pour assurer la sécurité des sites web et des transactions en ligne. De plus, IONOS assure une surveillance constante de ses serveurs pour détecter et prévenir les menaces potentielles.

Innovation

IONOS est constamment à la pointe de l'innovation. L'entreprise investit dans la recherche et le développement pour proposer à ses clients les dernières technologies et les meilleures performances. Avec IONOS, vous pouvez être sûr d'avoir accès aux meilleures solutions du marché.

