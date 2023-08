Ginger Bitch, la drag queen qui a conquis Drag Race France a été gendarme !

Ginger Bitch est une drag queen de 45 ans qui a conquis le cœur du public dans la saison 2 de "Drag Race France". Sa participation à cette émission a permis de mettre en avant son incroyable parcours professionnel et personnel. Ginger Bitch, qui se définit comme une queen plus-size, souhaite prouver qu'elle peut être belle et réussir dans le monde du drag sans être cantonnée au rôle de comedy queen.

Une enfance marquée par les orphelinats

Ginger Bitch a grandi en Normandie dans une fratrie de 4 enfants. Elle a eu une enfance heureuse et se souvient que dès la plus tendre enfance elle montait sur scène lors de soirées avec des spectacles où elle se grimait, organisaient par sa mère. Ouvrière, la mère de Ginger Bitch arrête de travailler après la naissance de son 4e enfant. Elle devient alors mère d'accueil pour la Ddass. Ginger Bitch a vécu dans une famille entourée d'enfants et se souvient encore des visites qu'elles faisaient à l'orphelinat avec sa mère et sa soeur, pour aller recueillir de nouveaux enfants. Des moments déchirants qui ont marqué son enfance et qui ont été fortement choquants pour elle.

Une carrière atypique dans la gendarmerie

Après avoir suivi les cours du soir des Beaux-Arts au lycée, il s'oriente vers un BTS d'architecture. Rapidement démotivé par le côté très technique du métier, il abandonne. Ginger Bitch a décidé de suivre alors une voie peu conventionnelle : elle est devenue gendarme à Saint-Tropez. Pendant près de 10 ans, elle a servi dans les forces de l'ordre, tout en nourrissant secrètement son rêve de se produire sur scène. Cette carrière dans la gendarmerie a été à la fois une expérience enrichissante et un moyen de subvenir à ses besoins financiers.

Une relation abusive passée

Malheureusement, Ginger Bitch a également vécu une relation abusive pendant plusieurs années. Elle a eu le courage de mettre fin à cette relation toxique et de se reconstruire. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert le monde du drag et a commencé à explorer son identité de genre et sa passion pour le maquillage et les costumes extravagants.

Une reconversion réussie dans le drag

La reconversion de Ginger Bitch dans le drag a été un tournant majeur dans sa vie. Elle a créé un personnage unique, affirmant son corps et sa féminité avec audace et confiance. Grâce à son talent, sa créativité et son charisme, elle s'est rapidement fait un nom dans la scène drag française.

La conquête de Drag Race France

Ginger Bitch a été sélectionnée pour participer à la saison 2 de "Drag Race France", une émission de télé-réalité qui met en compétition les meilleures drag queens du pays. Elle a réussi à séduire le public et les juges avec sa présence sur scène, son sens du spectacle et sa capacité à se réinventer à chaque défi.

Un message de confiance et d'acceptation de soi

En tant que queen plus-size, Ginger Bitch souhaite envoyer un message fort de confiance en soi et d'acceptation de son corps. Elle prouve que la beauté ne se limite pas à une taille ou à un poids, et qu'il est possible de réussir et d'être aimé peu importe son apparence physique.

Une inspiration pour la communauté LGBTQ+

Ginger Bitch est également une source d'inspiration pour la communauté LGBTQ+. Elle montre que chacun peut trouver sa place dans le monde du drag, peu importe son histoire ou son identité de genre. Son parcours démontre la force de la résilience et de l'authenticité.

Des projets prometteurs pour l'avenir

Avec sa participation à "Drag Race France", Ginger Bitch a gagné en visibilité et en popularité. Elle compte bien saisir cette opportunité pour développer sa carrière et continuer à inspirer les autres. Que ce soit à travers des spectacles, des collaborations ou des projets artistiques, Ginger Bitch est prête à conquérir le monde du drag avec audace et détermination.