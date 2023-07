Drag Race France : Piche s’est réappropriée sa culture gitane grâce au drag !

La deuxième saison de « Drag Race France » a été marquée par la présence de Piche, la première drag-queen gitane de l’émission. Malheureusement, elle a été éliminée lors du quatrième épisode, mais cela n’a pas entaché sa fierté d’avoir pu représenter sa culture gitane grâce au drag. Piche revient sur son parcours dans l’émission, sa préparation pour le défi du « Snatch Game » et ses projets futurs.

Piche et son élimination

Lors du quatrième épisode de « Drag Race France », Piche a été éliminée, ce qui a été une déception pour elle. Elle reconnaît avoir commis une erreur en sous-estimant les attentes du défi du « Snatch Game », une parodie de l’émission américaine du même nom, dans laquelle les drag-queens doivent incarner des célébrités. Elle admet qu’elle aurait dû faire davantage de recherches et être mieux préparée pour ce défi spécifique.

Mais malgré son élimination, Piche reste fière d’avoir pu représenter sa culture gitane à travers le drag. Elle a reçu de nombreux messages de soutien de personnes de sa communauté, qui se sont senties représentées et fières de voir une drag-queen gitane sur le devant de la scène. Piche espère que son parcours inspirera d’autres personnes de sa communauté à embrasser leur identité et à se sentir fières de qui elles sont.

Son amour pour la compétition

Piche exprime également son amour pour la compétition et les défis artistiques que « Drag Race » lui a offerts. Elle reconnaît que l’émission est une plateforme incroyable pour montrer ses talents et se dépasser en tant que drag-queen. Elle affirme avoir appris énormément de choses pendant son parcours dans l’émission, aussi bien au niveau artistique que personnel.

Piche souligne l’importance de la diversité dans le monde du drag et de voir des talents issus de différentes cultures et communautés représentés. Elle espère que son passage dans « Drag Race France » contribuera à ouvrir davantage de portes aux drag-queens gitans et à d’autres communautés sous-représentées.

Les projets futurs de Piche

Même si son parcours dans « Drag Race France » s’est terminé, Piche ne compte pas s’arrêter là. Elle annonce qu’elle animera une viewing party tout l’été, où elle pourra partager son expérience et discuter avec ses fans. Elle prévoit également de sortir un EP à la rentrée, où elle pourra exprimer sa créativité et sa passion pour la musique.

Piche a déjà prouvé qu’elle était une artiste talentueuse, et ses projets futurs promettent d’être tout aussi captivants. Elle est déterminée à continuer à représenter sa culture gitane et à inspirer les autres à être fiers de leur identité.