Dites adieu à la to-do list et découvrez la puissance de la did list !

Au lieu de se concentrer uniquement sur les tâches à accomplir, la did list met l'accent sur ce qui a déjà été réalisé. Plutôt que de simplement cocher les tâches terminées, il s'agit de les noter pour se donner une petite tape dans le dos et se sentir fier de ses accomplissements. Cette méthode bienveillante permet de cultiver la gratitude envers soi-même et de renforcer sa motivation pour aller de l'avant.

La did list : une approche bienveillante de la gestion des tâches

La did list met l'accent sur la reconnaissance des réalisations plutôt que sur le sentiment d'insatisfaction lié à une liste de tâches inachevées. En notant chaque tâche accomplie, on se donne la possibilité de mesurer nos progrès et de célébrer nos succès, même les plus petits. Cette pratique favorise une attitude positive et encourageante envers soi-même, ce qui est essentiel pour maintenir sa motivation et son bien-être.

En adoptant la did list, on se libère également du poids de la charge mentale. Plutôt que de se sentir constamment submergé par la longue liste de tâches à accomplir, on se concentre sur ce qui a déjà été réalisé. Cela permet de réduire le stress et de se sentir plus léger, ce qui favorise la productivité et la créativité.

La not-to-do list : éliminer les obstacles à la productivité

En complément de la did list, il est possible de faire une not-to-do list. Cette liste consiste à identifier les activités ou les comportements qui entravent notre productivité. En prenant conscience de ces éléments, on peut les éliminer ou les réduire afin de se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus enrichissantes.

La not-to-do list permet de prendre du recul et de repenser nos habitudes de travail. Elle nous encourage à nous débarrasser des distractions et des tâches non essentielles qui nous font perdre du temps. En éliminant ces obstacles, on gagne en efficacité et en concentration, ce qui nous permet d'accomplir davantage dans un laps de temps donné.

La did list et la not-to-do list sont deux approches complémentaires pour optimiser notre gestion du temps et favoriser notre bien-être. En mettant l'accent sur ce qui a été accompli et en éliminant les activités non essentielles, on cultive la bienveillance envers soi-même, on réduit le stress lié à la charge mentale et on améliore notre productivité. Alors, dites adieu à la to-do list et faites place à la did list pour trouver le succès de manière bienveillante !