Découvrez la Table secrète de Torque des vis pour des montages impeccables – Vous ne croirez pas ces résultats stupéfiants !

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le serrage des vis

Le serrage des vis est un aspect crucial lors de l’assemblage de pièces. Cela joue un rôle essentiel dans la sécurité et les performances des composants et des machines. Voici quelques points clés à prendre en compte lors du serrage des vis :

Les instructions du fabricant

Il est essentiel de suivre toujours les recommandations de serrage fournies par le fabricant de la pièce ou de la machine. Ces informations sont généralement mentionnées dans le manuel d’utilisation ou les fiches techniques. N’utilisez jamais des valeurs de couple autres que celles recommandées par le fabricant.

Outils appropriés

Utilisez les bons outils pour serrer les vis. Dans la plupart des cas, des clés dynamométriques sont utilisées pour garantir un serrage précis et uniforme. Cela permet d’appliquer une force uniforme et précise sur la vis.

Filetages propres

Vérifiez que les filetages des vis et des trous soient propres et exempts de saleté, de graisse ou de rouille. Des filetages sales peuvent entraîner un serrage inégal et une répartition incorrecte de la charge.

Lubrification

Dans certains cas, il peut être nécessaire de lubrifier les vis. Cependant, utilisez uniquement les lubrifiants recommandés par le fabricant, car des lubrifiants incorrects peuvent affecter le couple de serrage.

Serrage uniforme

Ne serrez pas les vis d’un seul coup, mais par étapes successives. Cela garantit que les vis sont serrées uniformément et que la charge est répartie de manière équilibrée sur l’assemblage.

Tenir compte de l’élasticité

Les vis et les connexions métalliques peuvent être élastiques, ce qui signifie qu’elles peuvent se dilater ou se contracter sous charge. Il peut donc être nécessaire de resserrer les vis après une certaine durée de fonctionnement ou une charge.

Bonne séquence de serrage

Respectez l’ordre de serrage approprié, surtout pour les connexions avec plusieurs vis. Un serrage en croix peut aider à répartir les contraintes de manière plus uniforme.

Ne pas trop serrer

Ne serrez pas les vis au-delà du couple recommandé, car cela peut entraîner des dommages ou la rupture de la vis.

Matériau et taille

Tenez compte du matériau de la vis et de la pièce ainsi que de la taille de la vis, car ces facteurs peuvent influencer le couple de serrage requis.

Vérification

Contrôlez régulièrement les assemblages vissés pour vous assurer qu’ils sont correctement serrés et ne se sont pas desserrés.

En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer que les assemblages vissés sont correctement serrés et garantir la sécurité et les performances de vos composants et machines.

Tableau du couple de serrage des vis

Taille de la vis Type de filetage Couple de serrage (Nm) M2 Métrique standard 0.6 M2.5 Métrique standard 1.3 M3 Métrique standard 2.5 M4 Métrique standard 5.0 M5 Métrique standard 10.0 M6 Métrique standard 17.0 M8 Métrique standard 40.0 M10 Métrique standard 80.0 M12 Métrique standard 140.0 1/4″ Filetage UNC 4.0 5/16″ Filetage UNC 10.0 3/8″ Filetage UNC 24.0 7/16″ Filetage UNC 40.0 1/2″ Filetage UNC 60.0 9/16″ Filetage UNC 95.0 5/8″ Filetage UNC 135.0 Cliquez ici pour télécharger le tableau complet du couple de serrage des vis