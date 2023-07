Coupe courte 2023 : Découvrez la coupe parfaite pour cet été !

La tendance pour l’été 2023 est la coupe courte. Les cheveux courts sont à la fois pratiques et élégants, et ils conviennent à toutes les occasions. Cependant, il est important de choisir une coupe qui correspond à la forme de votre visage pour mettre en valeur vos traits et créer un look harmonieux. Voici quelques idées de coupes courtes populaires pour cet été, en fonction de la forme de votre visage.

Coupe pixie avec une frange rideau

Si vous avez un visage ovale, une coupe pixie avec une frange rideau serait parfaite pour vous. Cette coupe est courte sur les côtés et à l’arrière, avec une frange plus longue sur le devant. Elle encadre joliment le visage et met en valeur les traits. La frange rideau adoucit les lignes du visage et crée un look féminin et moderne.

Il est important de consulter un professionnel pour obtenir la coupe pixie parfaite pour votre visage. Ils pourront vous conseiller sur la longueur et le style de la frange, ainsi que sur la façon de l’entretenir au quotidien. N’oubliez pas que cette coupe nécessite un entretien régulier pour maintenir sa forme et sa texture.

Coupe bob court avec une frange

Pour les visages en forme de cœur, la coupe bob court avec une frange est une option très flatteuse. Cette coupe est légèrement plus longue à l’avant et plus courte à l’arrière, créant ainsi une forme en A. La frange ajoute une touche de douceur et d’équilibre au visage.

Le bob court est polyvalent et peut être coiffé de différentes manières. Vous pouvez le porter lisse et chic, ou le texturiser pour un look plus décontracté. Quelle que soit la façon dont vous le coiffez, cette coupe vous donnera une allure élégante et moderne.

Coupe carrée classique avec une frange rideau

Pour les visages carrés, la coupe carrée classique avec une frange rideau est un excellent choix. Cette coupe est droite et uniforme, avec une frange légèrement plus longue sur le devant. Elle adoucit les angles du visage et crée une harmonie entre les traits.

La coupe carrée classique est intemporelle et convient à tous les âges. Elle peut être portée avec ou sans frange, selon vos préférences. Si vous optez pour une frange rideau, demandez à votre coiffeur de la couper légèrement plus longue au centre et de l’effiler sur les côtés pour un look plus naturel.

Simulateurs de cheveux en ligne

Si vous avez du mal à vous décider sur la coupe courte qui vous convient le mieux, vous pouvez utiliser des simulateurs de cheveux en ligne. Ces outils vous permettent de télécharger une photo de vous-même et d’essayer différentes coupes pour voir le résultat avant de vous engager.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que les simulateurs de cheveux peuvent donner une idée approximative du résultat final. Rien ne vaut une consultation avec un professionnel de la coiffure qui pourra tenir compte de la texture de vos cheveux, de la forme de votre visage et de votre style personnel pour vous aider à choisir la coupe parfaite.