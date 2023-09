Comment faire baisser les frais de notaire : découvrez comment économiser des milliers d’euros lors de l’achat immobilier !

Vous envisagez d'acheter un bien immobilier et vous souhaitez réduire vos frais de notaire ? Ne cherchez plus, nous avons rassemblé pour vous les astuces infaillibles qui vous permettront de faire des économies lors de votre transaction immobilière.

Négociez avec le notaire

La première astuce consiste à négocier avec le notaire pour obtenir une remise sur ses émoluments. En effet, bien que les frais de notaire soient réglementés par la loi, il est possible de discuter avec le professionnel du montant de ses honoraires. N'hésitez pas à lui présenter d'autres offres concurrentes pour justifier votre demande de remise. Cette technique peut s'avérer efficace, surtout si vous êtes en mesure de prouver que vous avez plusieurs options à disposition.

Déduisez la valeur des biens mobiliers inclus dans la vente

La deuxième astuce consiste à soustraire la valeur des biens mobiliers inclus dans la vente du prix de la maison. En effet, les frais de notaire sont calculés sur le montant total de la transaction, incluant le prix du bien immobilier et des éventuels biens mobiliers. En déterminant la valeur de ces biens mobiliers et en les déduisant du prix de vente, vous réduirez automatiquement les frais de notaire.

Déduisez les frais d'agence

Il est également possible de déduire les frais d'agence du calcul des frais de notaire, sous certaines conditions. En général, cette déduction n'est applicable que si vous avez recours à une agence immobilière pour trouver votre bien. Assurez-vous de bien vérifier les conditions spécifiques de cette déduction auprès de votre notaire avant de procéder à l'achat.

Optez pour un bien neuf

Au final, choisir un bien neuf peut permettre de payer moins de frais de notaire, voire de les faire prendre en charge par le promoteur immobilier. En effet, les frais de notaire sont généralement moins élevés pour les biens neufs, car ils sont calculés sur le prix de vente hors taxes et non sur le prix de vente total. Aussi, dans certains cas, le promoteur immobilier peut proposer de prendre en charge les frais de notaire, ce qui représente une économie non négligeable.

En mettant en pratique ces astuces, vous pourrez réaliser des économies significatives lors de votre transaction immobilière.