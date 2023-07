Coldplay surprend ses fans avec une troisième date de concert à Lyon !

Le groupe de rock britannique Coldplay a récemment annoncé une bonne nouvelle pour ses fans français : une troisième date de concert à Lyon. Après avoir initialement prévu deux spectacles au Groupama Stadium les 16 et 18 juin 2022, le groupe a ajouté une troisième date le 25 juin. Cette annonce a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les fans, qui ont maintenant une nouvelle opportunité de voir leur groupe préféré sur scène.

La nouvelle de cette troisième date a été accueillie avec beaucoup d'excitation par les fans de Coldplay en France. Le groupe est connu pour ses performances énergiques et sa capacité à créer une ambiance électrique lors de ses concerts. Avec cette nouvelle date, le public français a désormais une chance supplémentaire de vivre une expérience musicale inoubliable.

Le Groupama Stadium, situé à Décines-Charpieu près de Lyon, est un lieu idéal pour accueillir les concerts de Coldplay. Il offre une capacité de plus de 57 000 places, ce qui permettra à un grand nombre de fans de profiter de l'événement. D'autre part, le stade dispose d'une acoustique de qualité et offre une vue magnifique sur la scène, ce qui garantit une expérience visuelle et sonore exceptionnelle pour les spectateurs.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet

Les fans qui souhaitent assister au concert de Coldplay à Lyon doivent marquer la date du 28 juillet dans leur calendrier. C'est en effet à partir de cette date que la billetterie ouvrira ses portes. À 10 heures précises, les fans pourront se rendre sur les sites de vente en ligne pour réserver leurs places. Il est conseillé de se préparer à l'avance et de se connecter quelques minutes avant l'ouverture de la billetterie, car les places risquent de se vendre rapidement.

Les prix des billets varient en fonction de la catégorie choisie. Les fans auront le choix entre plusieurs options, allant des places en gradin aux places en fosse. Il est recommandé de consulter les différents sites de vente pour obtenir toutes les informations sur les tarifs et les disponibilités.

Une expérience musicale à ne pas manquer

Assister à un concert de Coldplay est une expérience unique en son genre. Le groupe est réputé pour ses performances énergiques et son talent pour créer une connexion émotionnelle avec son public. Leurs chansons à la fois entraînantes et émouvantes ont touché des millions de personnes à travers le monde, et les voir en live est un moment dont on se souvient longtemps.

Si vous êtes fan de Coldplay ou tout simplement amateur de bonne musique, ne manquez pas cette occasion de les voir en concert. Réservez vos places dès l'ouverture de la billetterie pour vous assurer d'obtenir les meilleures places disponibles. Ne tardez pas, car les billets risquent de partir très rapidement.

Pour plus d'informations sur les dates de tournée et les billets, rendez-vous sur le site officiel de Coldplay ou consultez les sites de vente en ligne. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience musicale exceptionnelle avec l'un des groupes les plus populaires de la scène rock britannique.