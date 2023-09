Cheveux électriques que faire : 6 astuces qui vont vous épater !

Les cheveux électriques peuvent être un véritable cauchemar pour de nombreuses personnes. Non seulement ils donnent un aspect désordonné à la chevelure, mais ils peuvent également provoquer des douleurs et de l'inconfort. Heureusement, il existe différentes astuces simples et efficaces pour discipliner les cheveux électriques. Que vous ayez les cheveux secs, frisés ou lisses, voici 6 astuces qui vont vous épater !

1. Utilisez une brosse à cheveux en matière naturelle

Une des principales causes des cheveux électriques est le frottement avec les brosses en matière synthétique. Optez plutôt pour une brosse en poils de sanglier ou en matière naturelle pour éviter l'électricité statique. Ces brosses sont plus douces pour les cheveux et permettent de les démêler en douceur, sans les charger en électricité.

2. Choisissez un shampoing anti-électricité statique

Il existe sur le marché des shampoings spécialement formulés pour lutter contre l'électricité statique des cheveux. Ces shampoings contiennent des agents antistatiques qui aident à discipliner les cheveux et à les garder lisses et brillants. Utilisez-les régulièrement pour des résultats optimaux.

3. Évitez les matières synthétiques

Les matières synthétiques, comme le nylon et le polyester, sont les principales sources d'électricité statique. Évitez donc de porter des vêtements en ces matières, surtout lorsque vos cheveux sont sujets aux frisottis. Optez plutôt pour des matières naturelles, comme le coton ou la soie, qui réduisent l'électricité statique.

4. Adoptez une bonne routine de lavage des cheveux

Un lavage des cheveux trop fréquent peut les priver de leurs huiles naturelles, ce qui les rend plus sujets aux frisottis. Essayez de ne pas les laver plus de deux ou trois fois par semaine et utilisez un shampoing doux et hydratant. N'oubliez pas de bien rincer vos cheveux pour éliminer tous les résidus de produit.

5. Pré-séchez vos cheveux avant de les coiffer

Lorsque vous sortez de la douche, il est important de pré-sécher vos cheveux avant de les coiffer. Utilisez une serviette en microfibre pour absorber l'excès d'humidité, puis laissez-les sécher à l'air libre pendant quelques minutes. Cela permettra de réduire l'électricité statique et de faciliter le coiffage.

6. Utilisez un soin thermo-protecteur avant l'utilisation d'outils de coiffage chauds

Si vous utilisez régulièrement des outils de coiffage chauds, comme un fer à lisser ou un sèche-cheveux, il est essentiel d'utiliser un soin thermo-protecteur pour protéger vos cheveux de la chaleur. Appliquez le produit sur vos cheveux avant de les coiffer pour les protéger des dommages et réduire l'électricité statique.

Avec ces astuces simples, vous pourrez dire adieu aux cheveux électriques et retrouver une chevelure lisse et disciplinée. N'hésitez pas à les mettre en pratique et à ajuster votre routine capillaire en fonction de vos besoins. Vous serez étonné des résultats !