Changer votre assurance emprunteur avec la loi Hamon : toutes les étapes à suivre pour économiser !

La loi Hamon offre aux emprunteurs la possibilité de changer leur assurance emprunteur de prêt immobilier, ce qui peut permettre d'économiser des milliers d'euros. Cette loi, mise en place en 2014, permet aux emprunteurs de résilier leur contrat d'assurance dans les 12 premiers mois suivant la signature du prêt, sans frais ni pénalités. Cela offre donc une réelle opportunité aux consommateurs de trouver une assurance plus avantageuse et moins coûteuse.

Les étapes pour changer votre assurance emprunteur avec la loi Hamon

Pour changer votre assurance emprunteur, voici les étapes à suivre :

1. Proposer un contrat équivalent

La première étape consiste à trouver un contrat d'assurance emprunteur équivalent à celui que vous avez déjà. Il est important de choisir une assurance qui offre les mêmes garanties et couvertures que votre contrat actuel. Vous pouvez utiliser un comparateur d'assurance en ligne pour vous aider dans votre recherche.

2. Demander la résiliation du contrat précédent

Une fois que vous avez trouvé un contrat équivalent, vous devez envoyer une lettre de résiliation à votre banque ou à votre assureur actuel. Cette lettre doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception. Il est recommandé de garder une copie de cette lettre ainsi que l'accusé de réception.

3. Attendre la réponse de la banque

Après avoir envoyé la lettre de résiliation, vous devez attendre la réponse de la banque ou de l'assureur. Selon la loi Hamon, ils ont un délai de 10 jours pour vous répondre. Si vous ne recevez pas de réponse dans ce délai, la résiliation est automatique.

4. En cas de refus injustifié

Si la banque ou l'assureur refuse la résiliation, vous pouvez contester cette décision. Selon la loi Hamon, en cas de refus injustifié, la banque devra payer une amende de 3 000 euros. Vous pouvez faire appel à un médiateur en cas de litige.

5. Comparer les taux d'assurance et de prêt

Avant de choisir votre nouvelle assurance emprunteur, il est important de comparer les taux d'assurance et de prêt proposés par différentes compagnies. Vous pouvez utiliser un comparateur en ligne pour vous aider dans cette démarche. Il est également conseillé de prendre en compte les garanties offertes par chaque contrat.

6. Fournir une fiche d'information complète

La banque ou l'assureur est tenu de vous fournir une fiche d'information complète sur l'assurance emprunteur. Cette fiche doit vous donner toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Prenez le temps de lire cette fiche attentivement avant de faire votre choix.

7. Informer les clients de leur droit de rétractation

La loi Hamon oblige les banques et les assureurs à informer leurs clients de leur droit de rétractation. Vous avez ainsi 14 jours à partir de la signature du contrat pour changer d'avis. Si vous décidez de renoncer à votre nouvelle assurance, vous pouvez le faire sans frais ni pénalités.

8. Procédure de résiliation selon l'assureur

La procédure de résiliation peut varier selon que votre assurance emprunteur est souscrite auprès de la banque ou d'une compagnie externe. Dans le premier cas, vous devrez envoyer une lettre de résiliation à votre banque en recommandé avec accusé de réception. Dans le second cas, vous devrez envoyer une lettre de résiliation à l'assureur en respectant les conditions mentionnées dans le contrat.

Gardez en tête que a loi Hamon offre aux emprunteurs une réelle opportunité de changer leur assurance emprunteur et de réaliser des économies conséquentes. Cependant, il est important de suivre les étapes mentionnées ci-dessus pour réussir cette démarche. N'hésitez pas à approfondir vos recherches et à consulter un conseiller en assurance pour obtenir des informations complémentaires et vous assurer de faire le meilleur choix pour votre prêt immobilier.