Attention, vous ne devinerez jamais si vous avez besoin d’une autorisation de construction pour une Tiny House sur une propriété privée !

Les Tiny Houses soumises à autorisation

En général, si vous souhaitez construire une Tiny House sur votre propriété, vous aurez besoin d’un permis de construire. Cela s’applique à toutes les mini-maisons qui sont utilisées comme résidence permanente et qui sont construites sur une fondation solide. Ces maisons sont considérées comme des bâtiments permanents et non comme des constructions temporaires, vous devez donc obtenir une autorisation de construction. La taille finale du bâtiment n’est pas un critère déterminant, car les Tiny Houses ne sont pas considérées comme des bâtiments exemptés de permis en raison de leur utilisation en tant que résidences. Si vous voulez construire une Tiny House, vous devez donc obtenir un permis de construire.

Il est également important de respecter une distance minimale de trois mètres par rapport aux propriétés voisines lors de la construction d’une Tiny House. Peu importe la taille de la maison, cette distance minimale doit être respectée.

Conditions pour les Tiny Houses

Pour obtenir un permis de construire pour une Tiny House, certaines conditions doivent être remplies, conformément aux réglementations de construction du pays. Ces conditions facilitent la vie dans un espace réduit et répondent aux exigences des maisons traditionnelles. Cela montre déjà que l’obtention d’un permis de construire est nécessaire pour ces petites maisons. Voici quelques points à prendre en compte lors de la planification :

Salle de bain essentielle

Cuisine essentielle

Le terrain doit être viabilisé

Hauteur minimale des pièces à vivre de 2,4 mètres

Les salles de bains et toilettes sans fenêtres doivent être équipées d’une ventilation

Les portes, fenêtres, escaliers et voies d’évacuation doivent être conformes aux réglementations de construction du pays

Le type de terrain est également important lors de la construction d’une Tiny House. Il doit être zoné pour un usage résidentiel selon la réglementation de la construction. La plupart du temps, il s’agit de terrains privés sur lesquels vous pouvez construire votre Tiny House.

Voici quelques exemples :

Zone résidentielle

Zone résidentielle spéciale

Zone mixte

Zone urbaine

Village

Petit lotissement

Lots dans un village de Tiny Houses

Exception : les Tiny Houses mobiles

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre Tiny House à des fins résidentielles, vous pouvez opter pour une version mobile. Il s’agit des célèbres mini-maisons construites sur des remorques et pouvant être transportées comme une caravane. Pour ce type de Tiny House, vous n’avez pas besoin de permis de construire, car il ne s’agit pas d’une construction permanente.

Voici quelques points à prendre en compte pour que votre Tiny House mobile ne soit pas soumise à la réglementation de la construction :

Elle ne doit pas ressembler à une maison traditionnelle

Elle doit être solidement fixée à la remorque

Cependant, vous devez tenir compte des points suivants pour que votre Tiny House mobile ne soit pas considérée comme une construction permanente :

Elle doit être déplaçable régulièrement (par exemple, avec une immatriculation saisonnière)

Les modifications structurelles permanentes doivent être évitées

Sinon, votre Tiny House mobile peut être considérée par les autorités comme une construction permanente. Il est donc important de respecter ces règles pour utiliser votre Tiny House mobile comme une caravane classique.

Si vous souhaitez utiliser votre Tiny House mobile comme résidence de vacances, il est recommandé de choisir des terrains privés spécialement conçus à cet effet.

Voici quelques exemples :

Zones de maisons de vacances

Zones de maisons de week-end

Ces zones sont généralement classées comme des « zones spéciales pour la détente » et peuvent être exemptées de permis de construire dans certains cas. Cependant, il est préférable de vérifier au préalable si votre projet de Tiny House mobile respecte toutes les conditions requises.

Foire aux questions

Les Tiny Houses sont-elles soumises aux Plans d’Occupation des Sols locaux ?Cela dépend de la commune et du type de terrain. En général, des plans d’occupation des sols peuvent s’appliquer, ce qui peut influencer la conception de votre Tiny House. Dans de nombreuses communes, par exemple, un toit en pente est requis, surtout si la Tiny House est destinée à être utilisée comme résidence permanente.

L’accord des voisins est-il nécessaire ?Il est recommandé de contacter vos voisins actuels ou futurs concernant votre projet de Tiny House. Si vous n’obtenez pas leur consentement, cela peut poser des problèmes pour obtenir le permis de construire. Par exemple, la conception de la maison peut influencer leur volonté de vous donner leur accord.

Y a-t-il des exigences spécifiques pour les Tiny Houses en bois ?Oui. Une Tiny House principalement construite en bois peut nécessiter un système de protection contre la foudre dans de nombreuses communes en raison du risque accru d’incendie. Cette mesure de sécurité peut être nécessaire, en particulier sur des terrains avec peu d’arbres ou des arbres qui ne fournissent pas une protection contre la foudre adéquate.