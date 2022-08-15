Portail Famille : L’actualité et guides pour le quotidien des familles

5 idées de cadeaux originaux pour faire forte impression

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27.04.2025
Professionnels du baby-sitting : comment bien choisir ?

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2.03.2025
Trouver une solution de garde d’enfants dans le 8e arrondissement de Paris

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5.02.2025
Tout ce qu’il faut savoir pour imprimer ses photos

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5.12.2023

Familles, couples et enfants

Et si vous découvriez comment mieux gérer votre quotidien par des conseils ou astuces familiaux? Nous vous présenterons à travers ces différents articles, quelques conseils que nous jugeons pertinents, voire des informations utiles à lire.

A mother lovingly embraces her baby indoors on a comfortable sofa capturing warmth and togetherness.
2 Mar 20253 min de lecture

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Confier son enfant à un professionnel du baby-sitting est une décision qui ne se prend pas à…

Trouver une solution de garde d’enfants dans le 8e arrondissement de Paris
5 Fév 20255 min de lecture

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Trouver une solution de garde d’enfants fiable dans le 8e arrondissement de Paris est un défi majeur…

Tout ce qu’il faut savoir pour imprimer ses photos
5 Déc 20233 min de lecture

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Vous voulez accrocher une image au mur ou faire un album, un poster ? Cela peut devenir…

Découvrez le meilleur appareil photo instantané pour enfant qui fera naître des talents de photographe…
12 Sep 20238 min de lecture

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Reprendre contact avec son ex : conseils pour raviver la flamme !
6 Sep 20234 min de lecture

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Comment déclarer sa flamme : 6 conseils indispensables pour faire une déclaration d’amour qui fera…
6 Sep 20234 min de lecture

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Les voitures télécommandées les plus cool de l’année : Guide d’achat, comparatif et avis
5 Sep 202313 min de lecture

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Quels jouets pour un bébé de 9 mois ? Eveillez ses sens et stimulez son…
4 Sep 20234 min de lecture

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Choisir les jouets parfaits pour un bébé de 9 mois est essentiel pour stimuler son développement et…

Informations assurance et mutuelle

Découvrez les différentes actualités, informations autour de l’assurance et mutuelle, que ce soit pour vous, votre famille, votre enfant ou même vos animaux. Vous serez guidé pour faire un choix éclairé dans la sélection d’assurance et devis.

Qu’est ce qu’un ayant droit : comment obtenir des droits supplémentaires sans lever le petit…
9.09.20233 min de lecture

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Les ayants-droit jouent un rôle crucial dans la protection des droits et des intérêts des individus, que ce soit dans…

Protégez vos enfants à l’école : Comment choisir la meilleure assurance scolaire ?
6.09.202317 min de lecture

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5.09.202310 min de lecture

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La sécurité de nos enfants est une priorité absolue. Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, il est…

Assurez la voiture de votre enfant pour une tranquillité d’esprit totale !
26.08.20235 min de lecture

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Assurance auto en ligne : facilitez-vous la vie et économisez avec des tarifs compétitifs !
25.08.20233 min de lecture

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Révélation exclusive : Les secrets pour accéder facilement à votre Espace Personnel Mutavie Direct et…
11.08.20235 min de lecture

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Voir tous les guides vacances & Tourisme

Découvrez les différents guides et articles d’infos pour connaitre les bonnes adresses et bons plans voyages / vacances

Découvrez la randonnée épique au Montjuïc à Barcelone : un panorama à couper le souffle et une aventure inoubliable !

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Nov 19, 2023
Découvrez le trésor culturel caché de Wellington : le Musée Te Papa Tongarewa vous réserve des surprises incroyables !

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Nov 19, 2023
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Nov 18, 2023
Découvrez les délices cachés de la cuisine québécoise à Montréal : une expérience gustative qui vous transportera au cœur du Québec !

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Nov 18, 2023
Découvrez les plages paradisiaques de Malvarrosa et El Cabanyal à Valence – le secret le mieux gardé de l’Espagne !

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Nov 18, 2023
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Nov 18, 2023

Bien être & Santé

Il est important de prendre soin de sa santé en écoutant son corps et en découvrant l’importance du mental et son impact dans notre vie. A travers ces différents articles vous pourrez en savoir plus sur les différents soucis de santé, leurs remèdes et comment se sentir mieux dans sa peau pour une vie plus agréable.

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Il est souvent difficile de trouver des informations utiles en dehors du site de l’Unaf. Voici notre objectif!

Martha Wayne

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Infos et conseils

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27.04.20253 min de lecture

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17.08.2023

Toute l’actu du web

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Portail famille

Un espace famille qui permet d’avoir quelques informations utiles sur les différents aspects de la vie de famille, couple, célibataire et comprendre aussi ses enfants. Le site Portail Famille souhaite faciliter le quotidien des parents via ses différentes pages d’actus, de guides et de présentation que ce soit des activités périscolaires à la restauration scolaire en passant par exemple aux services liés à l’enfance ou encore les bons plans du net.

Différentes démarches en ligne seront présentées pour vous aider à les remplir pleinement. Que vous recherchez des conseils d’éducation, des adresses pour vous donner des idées ou même des infos utiles sur les crèches municipales, Portail Famille s’étend aux différentes villes de France mais également sur la toile.

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